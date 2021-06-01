Dul aylığının şartları yetim aylığından farklı

15 Mayıs 2021 tarihli yazınızı okurken dikkatimi çeken bir konuyu sormak isterim. Ben SSK emeklisiyim. 29 Nisan 2020 tarihinde babamın vefatından sonra yetim aylığı için SGK'ya başvurdum. Babam da SSK emeklisi olduğu için bunun mümkün olmadığı yanıtını aldım. Yazınızda, bir okurunuz kendisinin Emekli Sandığı'ndan emekli olduğunu ve rahmetli eşinden dolayı yine Emekli Sandığı'ndan dul aylığı aldığını yazmış. SGK'ya göre bu farklılık mı gösteriyor ve/veya dul aylığı/yetim aylığı ayrı mı değerlendiriliyor? Ayca Kıdoğlu

Vefat eden kişi ile sağ kalan eşin sigortalılık statüleri aynı da olsa farklı da olsa sağ kalan eşe her hâlükârda dul aylığı bağlanır. Yetim aylığında ise vefat eden sigortalı ile hak sahiplerinin sigortalılık statülerine göre farklılıklar söz konusu.

SSK veya Bağ-Kur'lu ana ve/veya babadan kız çocuğuna aylık bağlanabilmesi için evli olmaması, evli olmakla beraber sonradan boşanmış veya dul kalmış olmasının yanı sıra, yurtiçinde ve yurtdışında herhangi bir statüde sigortalı olarak çalışmaması ve kendi sigortalılığı nedeniyle emekli aylığı almıyor olması gerekiyor. Babanız SSK emeklisi olup, siz de kendi sigortalılığınız nedeniyle emekli aylığı aldığınızdan babanızdan aylık bağlanmamış.

Emekli Sandığı iştirakçisi/emeklisi ana ve/veya babadan ise Emekli Sandığı iştirakçisi/emeklisi olan kız çocuğuna aylık bağlanmıyor. SSK veya Bağ-Kur kapsamında çalışan ya da emekli olan kız çocuğuna, bekar veya dul olması koşuluyla yetim aylığı bağlanıyor. Babanız Emekli Sandığı emeklisi olsaydı, SSK emeklisi olduğunuzdan, babanızdan aylık bağlanabilecekti.

Anneniz tercih yapabilir

SSK emeklisi babam 2019 yılında vefat etti. Annem babamın maaşını alıyor fakat babasından ve annesinden alamıyor. SGK'yı arıyorum, “Alma hakkınız var” deniyor, gidiyorum şubeye “Alamıyorsunuz” diyorlar. Annemin iki kardeşi annesinden babasından maaş alıyorlar. Annemin babası ve annesi Bağ-Kur emeklisi. Alma hakkı var mı, ne yapmamız lazım? Erkan Tastan

Anneniz 2019 yılında babanızın vefatı ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre anne ve babasından ölüm aylığına hak kazanıyor. 5510 sayılı Kanun'a göre, hem eşinden hem de ana ve/veya babasından ölüm aylığına hak kazananlara, tercihine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından bağlanabilecek aylığı bağlanıyor. Bu bağlamda, SSK emeklisi babanızdan aylık alan annenize ayrıca ana ve/veya babasından da aylık bağlanmaz. Ancak tercih yapabilir.

SSK'lı babanın emekli kızına aylık bağlanmaz

Emekli öğretmenim. Babam işçi emeklisiydi ve 2001 yılında vefat etti. Ben 2015 yılında boşandım. Babamdan da bana ayrıca aylık bağlanır mı? Hayriye Ünal

Kız çocuklarına SSK emeklisi ana veya babalarından yetim aylığı bağlanabilmesi için bekar veya dul olmasının yanı sıra, sosyal güvenlik kanunları kapsamında sigortalı olarak çalışmamaları, kendi sigortalılıklarından dolayı emekli aylığı almıyor olmaları gerekiyor. Kendi sigortalılığınız nedeniyle Emekli Sandığı'ndan emekli aylığı aldığınızdan SSK'lı babanızdan yetim aylığı alamazsınız. Siz SSK, babanız Emekli Sandığı emeklisi olsaydı, babanızdan aylık alabilirdiniz.