Ekim 2008 öncesi canlandırılabilir mi?

1 Ekim 2008 tarihinden önce vergi mükellefi olmama rağmen hiç Bağ-Kur primi ödememiştim. SGK 1 Ekim 2008 tarihinde re'sen Bağ-Kur sigortalısı yaptı, 12 sene 8

ay prim ödedim. Normal şartlarda 2 sene sonra emekli olabiliyorum, yaşım 71. 1 Ekim 2008'den önceki günler 7326 sayılı yapılandırma yasasına göre canlandırılabilir mi? SGK sitesinde 2008 yılından eskiye ait bir şey göremedim. İsmail Telci

4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalılık niteliği taşıdığı halde 1 Ekim 2008 tarihine kadar kayıt ve tescillerini yaptırmayanların Bağ-Kur sigortalılıkları 1 Ekim 2008 tarihinden başlatıldı. 7326 sayılı yapılandırma yasası, 4/b kapsamında tescilleri yapıldığı halde prim borçları nedeniyle sigortalılık süreleri durdurulmuş olanların, durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyasına imkan sağlıyor. Sigorta başlangıcının 1 Ekim 2008 öncesine taşınmasına ve 1 Ekim 2008 öncesi sürelerin sigortalılık süresi olarak kazanılmasına imkan vermiyor.

Kısa çalışma dönemi için prim ödenir mi?

Şirketim 2 yıldır kısa çalışma ödeneğinde. Fakat bu süre zarfında normal bir şekilde çalıştım. Maaşımın bir kısmını devletten aldım, eksik kalan kısmı şirketim tamamladı. e-devletten baktığımda bu 2 yıllık sürede SGK primlerimin ödenmediğini fark ettim. 2 yıllık dönemde normal bir şekilde çalışmama rağmen SGK'ya prim ödenmemesi yasal mı? Bu 2 yıl emeklilik için beni 2 yıl fazla mı bekletecek? Bu eksik günleri şirkete ödetebilir miyim? İsmi saklı

Kısa çalışma döneminde yasal olarak sigorta primi ödenmiyor. Diğer yandan kısa çalışma uygulanan günlerde çalışmamak da gerekiyor. Ancak bazı işverenler bu müesseseyi suistimal ettiler. Fiilen çalışmaya devam edilmesine rağmen kısa çalışma yapıyormuş gibi gösterdiler. Bu, olayın başka bir boyutu. Eksik günleri şirkete ödetmeniz ancak şirketi İŞKUR'a şikayet ederek mümkün olabilir. Bu durumda tüm kısa çalışma ödeneklerinin cezalı olarak şirketten tahsil edilmesi, sigorta primlerinin cezalı olarak ödenmesi söz konusu olabilir.

Emekli aylığında vergi indirimi olur mu?

Babam emekli ve emekli olduktan sonra felç oldu, yatağa bağımlı. Bu durumdan dolayı vergi indirimi yapılıyor mu? Verda Ayko

Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı SSK'nın geçici 20. maddesine göre kurulan banka ve sigorta şirketleri personeli emekli sandıkları tarafından ödenen emekli, maluliyet, dul ve yetim aylıkları gelir vergisinden istisna edilmiştir, yani gelir vergisine tabi değil. Emekli aylıkları vergiye tabi olmadığından, diğer bir deyişle emekli aylıklarından vergi kesintisi yapılmadığından, herhangi bir olguya bağlı olarak vergi indirimi de söz konusu olmaz.