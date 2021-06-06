Emekli Sandığı'ndan emekli olmak için 15 Eylül 2020 tarihinde müracaat ettim. 7-8 ay oldu maaşım yatmadı ve ikramiyem ödenmedi. Mahkemeye başvursam yasal faizi ile alabilir miyim? Emekli aylığım ne zaman bağlanmalıydı? Erkan Demirtemel

Emekli Sandığı iştirakçiliği herhangi bir nedenle sona ermiş ve daha sonra başka bir sigortalılık haline tabi olarak çalışmamış olanlardan açıkta iken emeklilik talebinde bulunanlara emeklilik talebinin SGK kayıtlarına girdiği tarihi takip eden ayın 1'inden itibaren emekli aylığı bağlanıyor. Diğer yandan, emekli aylığı bağlanabilmesi için, 5510 sayılı SSGSS Kanunu'nun 48. maddesi uyarınca çalıştığınız kurumdan emekli sevk onayı alınması gerekiyor.

Başvuru tarihi itibarıyla emeklilik şartlarını sağlamış iseniz, emekli aylığınız 1 Ekim 2020 tarihinden geçerli olmak üzere bağlanır. İkramiyeniz de emekli aylığınız bağlandığında ödenir. Gecikme, sevk onayına ilişkin olarak kurumlar arası yazışmalardan kaynaklanmış olabilir. Malum pandeminden dolayı kamu kurumları hem mesai saati olarak hem de personel olarak eksik çalışıyor.

Emeklilik başvurusunda bulunduğunuz SGK Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı'na yazılı olarak başvurarak, emeklilik başvurunuzun akıbeti hakkında bilgi talep edebilirsiniz. Şu aşamada dava açmanız ve faiz ödenmesi söz konusu olmaz. Ancak emekli aylığınızın geç başlatılması ya da ikinci defa yapacağınız başvurunuza yanıt verilmemesi durumunda dava açmanız söz konusu olabilir.

Memuriyet sürem için ikramiye alabilir miyim?

1995'te SSK başlangıcım var. Memur olarak 27 Mart 2000'de işe başladım, 16 Ocak 2015'de memurluktan ayrıldım. Halen SSK'lı olarak çalışıyorum ve SSK'dan emekliliğimi hak ettim. Emekli olduğum zaman, memuriyette geçen 14 yıl 9 ay 19 günlük çalışmam için tazminat alabilir miyim? Mehmet Kara

Diğer sigortalılık statülerinde de (4/a, 4/b, banka emekli sandığı gibi) çalışması olan ve hizmet süreleri birleştirilerek emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bağlananlara 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında geçen çalışmaları karşılığı emekli ikramiyesi ödenebilmesi için memuriyetlerinin 1475 sayılı (eski) İş Kanunu'nun 14. maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermiş olması gerekiyor.

Memuriyetten ayrıldığınız tarih itibarıyla sigortalılık süreniz 15 yıldan, prim gün sayınız da 3600 günden fazla. Bu yönüyle kıdem tazminatına hak kazanma şartını sağlıyorsunuz. Ancak memuriyetinizin sona erme şekli de önemli. Memuriyetten kendiniz ayrıldıysanız (çıkarılmadıysanız), memuriyette geçen hizmet sürenizin 14 tam yılı için ikramiye ödenmesi gerekir.