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Emekli ikramiyesini hak eder miyim?

1 Şubat 1971 doğumluyum. 11 Aralık 1990'da öğretmen olarak memuriyete başladım. Kasım 1993-Mayıs 1995 arasında er olarak 18 ay askerlik yaptım. Askerliğimi borçlanmadım. Açığa alındım ve 17 ay açıkta kaldıktan sonra Aralık 2017'de ihraç oldum. E-devlette emeklilik yaşım 52, toplam prim günüm 8970 gözüküyor. Eksik günlerimi askerlik ya da açıkta geçen sürelerle tamamlayabilir miyim? Bunlar için sigorta girişi gerekir mi? 52 yaşında emekliliği hak etmek için askerlik borçlanması da yapmalı mıyım? Emeklilik ikramiyesini hak eder miyim? Birol

Emeklilik yaşınızın tespitinde 23 Mayıs 2002 tarihinde 25 fiili hizmet yılını doldurmak için kalan süreniz, kalan sürenin hesabında da 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla mevcut olan fiili hizmet süreniz dikkate alınır. E-devletten yaptığınız hesaplamada 23 Mayıs 2002 tarihinden önce yaptığınız ve borçlanmadığınız 18 aylık askerlik sürenizi düşmediğinizden emeklilik yaşınız 52 hesaplanmış olmalı.18 aylık askerlik sürenizi borçlanmadıysanız emeklilik yaşınız 52'değil, 53 olur. Askerliğinizin en az 1 yılını borçlanmanız durumunda emeklilik yaşınız 52'ye iner. Bu durumda emekliliğiniz için gereken 25 tam yıl hizmet süresini de tamamlamış olursunuz.

Açıkta iken 4/c kapsamında askerlik borçlanması yapamayacağınızdan, önce 4/a (SSK) ya da 4/b (isteğe bağlı sigorta) kapsamında sigortanızı başlatıp, askerlik borçlanması yapabilirsiniz.

Emekli aylığınız, askerlik borçlanması yapacağınız sigortalılık statüsüne göre 4/a veya 4/b kapsamındaki sigortalılık süreleriniz de dikkate alınarak birleştirilmiş hizmet süreleriniz üzerinden hesaplanacak.

Birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden emekli aylığı bağlananlara memuriyet sürelerine ilişkin emekli ikramiyesi ödenebilmesi için memuriyetlerinin kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermiş olması gerekiyor. Memuriyetten ihraç edilmiş olduğunuzdan, bu şartı sağlayamıyorsunuz. Bu nedenle de ikramiye ödenmez.

Diğer yandan, hizmet süreniz 15 yıldan fazla olduğundan, bundan sonra hiç bir sigortalılık kapsamında prim ödemeden 61 yaşınızı doldurup, yaştan emekli olduğunuzda ikramiyeniz ödenir. Ancak bunun için de 9 yıl beklemeniz gerekeceğinden efektif bir tercih olmaz.

Askerlik borçlanması EYT'li olmamı sağlar mı?

29 Haziran 1975 doğumluyum. İlk sigorta numaramı aldığım tarih 1 Ekim 1992 (meslek lisesi 8 ay staj). 1 Mart 2001 tarihinde SSK'lı olarak işe başladım. Şu anda 5512 gün prim günüm var. Bu şartlarda ne zaman emekli olurum? 1 Mart 2001 öncesi yaptığım 18 aylık askerlik süremi borçlansam faydası olur mu, EYT'li olur muyum? Güven Girgin

Staj sigortanız emeklilikte sigortalılık süresi başlangıcı sayılmaz. 1 Mart 2001 sigorta başlangıcıyla, 7000 prim günü ve 60 yaş ya da 4500 prim günü, 25 yıl sigortalılık süresi ve 60 yaş şartlarıyla emekli olabilirsiniz. Bu bağlamda, bundan sonra prim ödemeseniz de 60 yaşınızı doldurduğunuzda emekli olmanız mümkün.

18 aylık askerlik sürenizi borçlanırsanız, sigorta başlangıcınız 1 Eylül 1999 tarihine geri gelir. Buna göre de 5975 prim günüyle 58 yaşınızı doldurduğunuzda emekli olabilirsiniz.

Sigorta başlangıcınız 8 Eylül 1999 tarihine geri geleceğinden EYT yasasına (çıkarsa!) tabi olabilirsiniz.