Emekli kız çocuğuna Bağ-Kur’lu babadan aylık bağlanır mı?

Emekli Sandığı emeklisiyim. Babam, ben daha lise 1. sınıftayken vefat etmişti. Bağ-Kur'luydu. Şimdi ben babamdan maaş alabilir miyim? Hiç çalışmamış olanlar hem babadan hem kocadan maaş alıyorlar. Bu nedenle soruyorum. Ayla Duru

Bağ-Kur sigortalısının/emeklisinin kız çocuğuna evli olmaması, evli olmakla birlikte sonradan boşanmış veya dul kalmış olmasının yanı sıra Türkiye'de ve yurtdışında çalışmaması ve kendi sigortalılığı nedeniyle aylık veya gelir sahibi olmaması şartıyla yetim aylığı bağlanıyor. Kendi sigortalılığınıza bağlı olarak emekli aylığı aldığınızdan, Bağ-Kur'lu babanızdan aylık alamazsınız. “Alıyorlar” dedikleriniz, çalışmadıkları/emekli olmadıkları ve/veya kendileri ile babalarının ya da kocaları ile babalarının sigortalılık statüleri farklı olduğu için alıyorlardır. Babanız Emekli Sandığı, siz Bağ-Kur veya SSK emeklisi olsaydınız, siz de babanızdan aylık alabilirdiniz.

Ücretsiz izinde sağlık yardımı alınabilir mi?

Eşim özel okulda çalışıyor. 2020/11 ve 2020/12. dönem primleri “28 Pandemi Ücretsiz İzin” koduyla 10 gün ve 11 gün olarak eksik yatmış. Ondan önceki 2020/10 ve 2020/09 dönemleri 30 gün üzerinden yatmış. Ondan öncesi zaten yok, bu sene başladı çalışmaya, 2018/05'den beri çalışmıyordu. Eşim sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebiliyor mu? Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak istiyordum ama bu kafama takıldı. Ömer Başer

4857 sayılı İş Kanunu'nun geçici 10. maddesi kapsamında ücretsiz izne çıkarılanlara, ücretsiz izinde bulundukları sürece 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 24. maddesine göre nakdi ücret desteği veriliyor. Nakdi ücret desteğinden yararlananlardan genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler, 5510 sayılı Kanunun 60/g maddesi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılıyor ve genel sağlık sigortası primleri işsizlik sigortası fonundan karşılanıyor.

Diğer yandan, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmeti alabilmesi için, sağlık hizmet sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması yeterli.

Eşinizin, hem ücretsiz izin kullandırıldığı dönemde genel sağlık sigortalılığı devam edeceğinden, hem de 30 günden fazla prim ödemesi olduğundan, sağlık hizmetinden yararlanmaya devam eder.

Ücretsiz izin işsizlik ödeneği koşulunu etkiler mi?

Pandemi döneminde işveren tarafından kullandırılan ücretsiz izinler, işsizlik ödeneğine hak kazanmak için aranan son 3 yılda 600 gün çalışma koşulunu etkiler mi yoksa tam olarak 600 gün olması mı gerekir? Didem Akdoğan

Ücretsiz izin döneminde işsizlik sigortası primi ödenmediğinden, ücretsiz izin dönemi işsizlik ödeneğinden yararlanmak için aranan 600 prim günü koşulunu etkiler. Zira işsizlik ödeneği için son üç yıl içinde en az 600 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması gerekiyor.