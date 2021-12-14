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Emekli Sandığı yetimleri ayrıcalıklı

1973 doğumluyum. SSK giriş tarihim Mayıs 1996. 192 gün çalışmışım, mevsimlik bir işti. Sonrasında Haziran 1997-Ağustos 2013 yılları arası aralıksız Akbank'ta çalıştım. 2013'te işten çıkarıldım. Başka bir işte hiç çalışmadım. Toplamda 6100 işgünü çalışmışım. Ne zaman emekli olurum? Emekli Sandığından memur emeklisi babamdan aylığım var. Ekim 2021'de bağlandı. Bu durum Emekli olmama engel olmaz değil mi? Ya da emekli olsam bile babamdan bağlanan emekli aylığım kesilir mi? Çiğdem Karamert

Emekliliğiniz için gereken prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını sağlamışsınız. Sigorta başlangıcınız 23 Mayıs 1996 tarihinden sonra ise 53, önce ise 52 yaş şartına tabi olursunuz. Yaşınızı doldurduğunuzda emekli olmaya hak kazanırsınız.

2008 Ekim ayı başından önce T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi olanlar ile bunların hak sahibi dul ve yetimleri hakkında, vefat tarihine bağlı olmaksızın 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümleri; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hak sahibi dul ve yetimleri hakkında ise hak sahibi olma niteliğinin kazanıldığı tarihteki kanun hükümleri uygulanıyor. Bu bağlamda, kendisinden aylık bağlanacak ana/baba ile kız çocuğunun sigortalılık statüsüne ve hak sahibi olma niteliğinin kazanıldığı tarihe göre farklılıklar söz konusu oluyor.

Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre, T.C. Emekli Sandığı emeklisinin bekâr veya evli olmakla birlikte sonradan boşanmış ya da dul kalmış kız çocuğuna, T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi veya emeklisi olması halinde yetim aylığı bağlanmıyor. Ancak SSK veya Bağ-Kur ya da özel banka emekli sandıkları kapsamında çalışsalar da emekli olsalar da yetim aylığı bağlanıyor. Diğer yandan SSK veya Bağ-Kur'lu ana/babadan da herhangi bir sigortalılık kapsamında çalışan ya da emekli olan kız çocuğuna aylık bağlanmıyor.

Babanız T.C. Emekli Sandığı emeklisi olup, siz ise T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi olmadığınız için şanslısınız. Babanızdan bağlanan yetim aylığı emekli olmanıza engel olmaz. Evlenmediğiniz sürece hem kendi emekli aylığınızı hem de babanızdan bağlanan yetim aylığını almaya devam edersiniz.

Yurtdışı borçlanmasıyla Türkiye'de emeklilik

1975 doğumluyum. 1995 Mayıs ayında SSK girişim, toplam 130 gün civarı prim günüm var. 1999'dan beri de Almanya'da çalışıyorum. Türkiye'de emekli olma haklarımı öğrenmek istiyorum. Burakcan Sunal

Borçlanılan yurtdışı çalışma süreleri 4/b (Bağ-Kur) kapsamında geçen sigortalılık süresi olarak değerlendiriliyor.

Bu bağlamda 5400 prim gününü tamamlayacak kadar süreyi borçlanıp, 58 yaşınızı doldurduğunuzda 4/b statüsünden emekli olmaya hak kazanırsınız. Emekli aylığınızın bağlanması için yurtdışındaki çalışmanızın sona ermesi gerekir.

Borçlanacağınız her bir gün için en az, borçlanma başvuru tarihinde geçerli olan günlük asgari ücretin yüzde 45'i kadar prim ödersiniz.