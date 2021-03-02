Emekliliğe hak kazanılan ayın son günü tatil olursa

Annem 28 Nisan 1963 doğumlu. Yaş dışında diğer şartları tamamladı. 28 Ekim 2021 tarihinde 58 yaşını doldurup emekliliğe hak kazanıyor. Emeklilik dilekçesini hangi tarihte vermemiz uygun olur? Çünkü bir gün sonrası Cumhuriyet Bayramı. 1 Kasım Pazartesi günü dilekçeyi verirsek hak kaybımız olur mu? Ayşe Melisa Gür

Sigortalıların aylığa hak kazandığı tarihin ayın son günü ve resmi tatil gününe veya hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle, taleplerini kuruma veremeyen sigortalıların bu resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar kuruma verilen, taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi, PTT Alo Post veya PTT kargo ile gönderilen talepleri, önceki ayın son günü verilmiş gibi kabul ediliyor.

Diğer yandan, aylık bağlanması talep tarihinde, emekli aylığı için aranan yaş ve sigortalılık süresi şartlarından birini yerine getirememiş olan ancak yerine getirilemeyen şartı talep tarihinden itibaren 1 ay içinde yerine getiren sigortalının talebi, bu şartın yerine getirildiği tarih itibarıyla geçerli sayılıyor.

Bu bağlamda, 1 Kasım Pazartesi günü dilekçeyi verdiğinizde hak kaybı olmaz. Ekim ayının son günü başvurulmuş sayılır ve emekli aylığı kasım ayından itibaren başlar.

Yine başvuru dilekçesini 27 veya 28 Ekim tarihinde verdiğinizde, talebiniz annenizin yaş şartını yerine getireceği 28 Ekim itibarıyla geçerli sayılır.

Ayrıca e-devlet üzerinden emeklilik talebinde bulunmakta mümkün. Bu durumda tatil ve saat mevhumu da ortadan kalkmış olur.

Ölüm yardımı kime ödenir?

Kendim öğretmen emeklisiyim. Eşim hiçbir kurumdan emekli değil. Ben bakmakla yükümlü idim. Eşim vefat etti. Ölüm yardımı alabilir miyim? Burhan Erdem

Tabi olduğunuz Emekli Sandığı Kanunu'na göre ölüm yardımı; emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı alanların vefatı halinde, sağlığında beyanname ile gösterdiği kimseye, eğer beyanname vermemiş ise ailesine (sırasıyla eşine, eşi yoksa çocuklarına, çocukları yoksa kişinin anne babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine) yapılıyor.

5510 sayılı SSGSS Kanunu'na göre verilen cenaze ödeneği de 4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) emeklisinin vefatı halinde, hak sahiplerine (sırasıyla eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine) veriliyor.

Eşiniz emekli olmayıp, bakmakla yükümlü olunan eşin vefatı halinde ölüm yardımı ödenmediğinden, ölüm yardımı alamazsınız.

Emeklilik için 5400 prim günü olmalı

Almanya'da yaşayan 28 Mart 1972 doğumlu ev hanımıyım. 28 Mart 1990 tarihi başlangıç olacak şekilde Türk vatandaşlığında geçen sürelerimi (5144 gün) 4/b kapsamında borçlandım ve tahakkuk eden parayı yatırdım. Fakat internetten yaptığım araştırmalarda karşıma hep, emekli olmak için gerekli olan gün sayısı olarak 5400 çıkıyor. Bu, ben 5144 gün ile emekli olamayacağım manasına mı geliyor? Olabilecek isem aradaki fark nedir? Serpil Özveren

Yurtdışı hizmet borçlanmasına ait süreleriniz 4/b (Bağ-Kur) kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul edildiğinden, 4/b statüsünden emekli olacaksınız. Bunun için de en az 5400 prim gününüz olması gerekiyor. 5144 prim günüyle emekli olamazsınız. Emekli olabilmeniz için prim gününüzü 5400 güne tamamlamalısınız.