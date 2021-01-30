Emeklilikte son yedi yıl hesabı nasıl yapılır?

4/a'lı işe başlama tarihim 15 Eylül 1997. 2009 yılına kadar 2088 prim günüm var. 2010-2013 arası 1079 gün 4/b, 2013-2014 arası tekrar 530 gün 4/a kapsamına prim ödemem var. Emeklilik öncesi son 1261 gün çalışmanın hangi statü kapsamında olduğuna göre emekli olabildiğimizi biliyorum. Bu durumda benim son 7 yılda 4/a'dan 958, 4/b'den ise 1079 günüm bulunuyor. Bu şartlarda benim 3600 günle 4/a statüsünden emekli olmam mümkün değil mi? Funda Görgün

Sizin gibi birden fazla sigortalılık kapsamında prim ödemesi olanların emeklilik statülerinin belirlenmesine ilişkin son yedi yıl hesabında, en son prim ödenen ya da hesaplamanın yapıldığı tarihten geriye doğru yedi yılık süre değil, fiilen prim ödenmiş son yedi yıl (2520 gün) dikkate alınıyor. Diğer bir deyişle, emeklilik statüsünü belirleyen son yedi yıl, toplam prim gün sayısının son 2520 günüdür.

Bu bağlamda, an itibarıyla son 7 yıllık (2520 günlük) prim ödemenizin (sondan geriye doğru 530 gün 4/a, 1079 gün 4/b, 911 gün 4/a olmak üzere) 1441 günü 4/a, 1079 günü 4/b kapsamında oluyor.

Buna göre de son 7 yıllık prim ödemenizin 1261 günden fazlası 4/a kapsamında olarak, 3600 prim günü şartını sağlamış durumdasınız. 58 yaş şartını da sağladığınızda emekli olmaya hak kazanırsınız.

Emekli olamayanın primleri ne olur?

6 Eylül 1994, 4/a sigorta başlangıcım. Toplamda 2057 gün çalışmışlığım var. 4/b sigortamı 03.11.2015'de başlatıp, 30.04.2017'de bıraktım. 27.05.2017 – 05.07.2017 arası 40 gün, 24.08.2017 – 30.12.2020 arası 1221 gün ödedim. 4/a statüsünde yetim aylığı alan bayanım. Ödemeyi durdurmayı düşünüyorum. Emeklilik yaşıma ulaştığımda bunca ödemenin akıbeti ne oluyor? İade mi ediliyor, yoksa tüm ödemeler iptal mi oluyor? İzmitli

Emeklilik için gereken yaşını doldurmasına rağmen emekli aylığı bağlanmasına hak kazanamamış olanlara, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri, talepte bulunmaları halinde toptan ödeme şeklinde geri veriliyor.

58 yaşınızı doldurduğunuzda emekliliğiniz için gereken prim günü şartını sağlayamamış olursanız, sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerini, toptan ödeme şeklinde geri alabilirsiniz.

1 Ekim 2008 öncesinde ödenmiş olan primlerinizin iade edilecek tutarına 1 Ekim 2008 tarihine kadar faiz hesaplanmaz ve güncelleme yapılmaz. 1 Ekim 2008'den talep tarihine kadar geçen yıllar için, gerçekleşen güncelleme katsayılarına göre güncelleme yapılır.

1 Ekim 2008 sonrasında ödenmiş primlerinizin iade edilecek tutarına ise primlerin ödendiği aydan, talep tarihine kadar geçen yıllar için güncelleme yapılır. Her yılın güncelleme katsayısı yıllık TÜFE (tüketici enflasyonu) ile ülkenin büyüme hızının yüzde 30'unun toplamından oluşur.