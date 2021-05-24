Emlak vergisinde eşlerin durumları ayrı değerlendirilir

Sözcü gazetesinde 12 Mayıs tarihli yazınızı okudum. Sizden bir ricam var. Eşim üzerine kayıtlı, içinde oturduğumuz bir evimiz var. Her ikimiz de emekliyiz. Geçen sene benim adıma bir daire geçti, halen satılmak üzere boş duruyor. Bu durumda, oturduğumuz evimiz için emlak vergisi muafiyetinden faydalanmamız mümkün müdür? Semiha Aşık

İndirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi uygulaması (emlak vergisi muafiyeti) açısından eşlerin durumları ayrı ayrı değerlendirilir. Eşiniz adına kayıtlı başka bir ev yoksa, eşinize ait oturduğunuz ev için eşiniz muafiyetten faydalanır ve emlak vergisi ödemez.

Size geçen dairenin (meskenin) de kiraya verilmemesi ve bu meskenden gelir elde etmemeniz durumunda, adınıza kayıtlı başkaca meskeniniz yoksa siz de muafiyetten yaralanırsınız. Ancak bunun için ilgili belediyeye bildirim vermeniz gerekir.

Yazlık evin emlak vergisi

Emlak vergisi konusunda bir sorum olacaktı. Bizim bir evimiz var, ben emekliyim ve emlak vergisi ödemiyorum. Bir de yazlık almak istiyoruz, eşimin üzerine. Eşim de emekli, onun üzerine herhangi bir ev yok. Bu durumda emlak vergisi ödememiz gerekir mi? Gerekirse her iki ev için de mi ödememiz gerekir?

Ayfer Durukan

Belirli zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan yazlık, bağ ya da yayla evi, devre mülk türü konutlar için indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi uygulamasından yararlanılamıyor. Söz konusu evler sahip olunan tek ev olsa da emlak vergisinin ödenmesi gerekiyor. Ancak bu evlerde sürekli oturulması (ikamet edilmesi) ve başka evin de olmaması halinde muafiyetten yararlanmak mümkün. Bu durumda ikamet kaydının, evin bulunduğu yerde olması gerekiyor.

Buna göre, sahip olduğunuz ve oturmakta olduğunuz tek ev için emlak vergisi ödemezsiniz. Ancak eşiniz adına alacağınız ve belirli zamanlarda dinlenmek amacıyla kullanacağınız yazlık evin emlak (bina) vergisini ödemeniz gerekir. Yazlık evi kendi adınıza alırsanız, bu durumda her iki evin de bina vergisini ödemek zorunda kalırsınız.