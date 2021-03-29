Engelli çocuğu olan annenin prim günü ve yaş hesabı

İkiz kardeşimin yüzde 97 oranında engelli raporu var. Rapor, 23 Temmuz 2009 tarihinde alındı. Annem 18 Mart 1971 doğumlu. 4/c giriş tarihi 11 Ekim 1991, toplam gün sayısı 240. 1 Haziran 2011 tarihinden itibaren isteğe bağlı sigortalılık başlangıcı var. Hizmet süresi 9 yıl 8 ay 11 gün gözükmekte. Hâlâ aktif olarak ödemekteyiz. Emeklilik şartlarını sağlıyor mu diye merak ediyoruz. Kurumlar bu konuya açık ve net bir cevap veremediği için sizin yardımınızı rica ediyoruz. Doğum borçlanması yaparak şu an emekli olabilir mi, prim ödemeyi bırakabilir mi? Yalın

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalıların, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri prim ödeme gün sayıları toplamına ekleniyor ve eklenen bu süreler emeklilik yaş haddinden de indiriliyor.

Anneniz 4/b (Bağ-Kur) statüsünden emeklilik için 15 tam yıl (5400 gün) prim günü ve 56 yaş şartlarına tabi.

9 yıl 8 ay 11 gün (3491 gün) karşılığı olarak 873 gün mevcut prim gün sayısına eklenir. 4/c kapsamındaki 240 günle birlikte an itibarıyla toplam prim gün sayısı 4604 gün olur. Bundan sonraki süreçte ödenecek prim gün sayılarının da dörtte biri prim gün sayısına eklenecek, 5400 günü tamamladığında emeklilik için gereken prim günü şartını sağlamış olacak.

Prim gün sayısına eklenen süreler 56 yaşından düşüldükten sonra kalan yaşını doldurduğunda da emekli olmaya hak kazanacak. Doğum borçlanması 11 Ekim 1991 tarihinden sonra doğan çocuklar için söz konusu olabilir.

18 yaşından önce başlayan sigortalılık

7 Temmuz 1974 doğumluyum. 14 yaşında, komi olarak 5 Nisan 1988 tarihinde bir lokantada işe başladım. Bu tarihte sigorta girişim yapılarak 26 gün prim yatırıldı (çıraklık sigortası değil). SGK'da, 18 yaşından küçük olduğum için sigorta başlangıcımın 18 yaşımı doldurduğum 7 Temmuz 1992 tarihi olarak dikkate alınacağını belirttiler. Bu doğru mu? Şu an 8200 gün prim ödemem var. Emekli olacağım tarihi öğrenebilir miyim?

Metin Keskinol

Emeklilik şartlarınızın tespitinde adınıza ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmeyen başlandığı 5 Nisan 1988 tarihi esas alınır. Buna göre, SSK statüsünden emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 5375 prim günü ve 50 yaş şartlarına tabi olursunuz.

Ancak 25 yıllık sigortalılık sürenizin hesabında başlangıç olarak 5 Nisan 1988 tarihi değil, 18 yaşınızı doldurduğunuz 7 Temmuz 1992 tarihi esas alınır. Buna göre de 25 yıllık sigortalılık süreniz 5 Nisan 2013 tarihinde değil, 7 Temmuz 2017 tarihinde dolmuş olur.

25 yıllık sigortalılık süreniz her halükârda dolmuş olduğundan, bu durum emekliliğinizde olumsuzluk yaratmaz. 50 yaşınızı dolduracağınız 7 Temmuz 2024 tarihinde emekli olmaya hak kazanırsınız.