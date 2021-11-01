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Engelli emekliliğinde aylık bağlama oranı hesabı

Yüzde 46 engelliyim. 2009 Şubat ayında sigorta başlangıcım ve 4/a olarak 4357 prim günüm var. Çeşitli sebeplerle çalışmakta olduğum işi bıraktım. Engelli emekliliği için gerekli olan 18 yıl sigortalılık süresi dolana kadar isteğe bağlı prim ödememin emekli maaşında bana belirgin bir katkısı olur mu? Bağ-Kur'a geçmeden bunu nasıl yapabilirim? Ahmet Devrim

5510 sayılı Kanun'a göre engellilere sağlanan özel koşullarla emekli olmaya hak kazanan 4/a (SSK) sigortalılarının aylık bağlama oranı, prim ödeme gün sayısı 7200 günden az olanlar için 7200 gün esas alınarak hesaplanıyor. Çalışma gücü kayıp oranının 7200 prim gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunan rakamın yüzde 60'a bölünmesi suretiyle bulunan gün sayısının her 360 günü için yüzde 2 oranı uygulanarak aylık bağlama oranı hesaplanıyor.

Bu bağlamda, emekliliğiniz için gereken 4680 günden sonraki 7200 güne kadar olan prim ödemelerinin emekli aylığınıza bir katkısı olmaz. Bu primleri bir de isteğe bağlı sigortalı olarak cebinizden ödemeniz durumunda hiç de efektif bir tercih değil.

İsteğe bağlı sigortalı olarak prim ödenen süreler 4/b (Bağ-Kur) kapsamında geçen sigortalılık süresi olarak değerlendiriliyor. İsteğe bağlı sigortalı olarak prim ödenen sürelerin başka bir sigortalılık kapsamında değerlendirilmesi mümkün değil.

Diğer yandan, ilk defa 2008/Ekim ay başından sonra sigortalı olanlar açısından, toplam prim gün sayısının yarıdan fazlası hangi sigortalılık kapsamında ödenmiş ise o sigortalılık statüsünden emekli olunuyor. Bu bağlamda isteğe bağlı sigortalı olarak ödeyeceğiniz primlerin 4/b kapsamında değerlendirilmesi, 4/a statüsünden emekli olmanıza engel değil.

Malulen emekli 4/b'li çalışırsa aylığı kesilir mi?

1 Ekim 2008'den önce sigorta (SSK) girişli bir kişi Bağ-Kur kapsamında malulen emekli olursa, sonradan Bağ-Kur kapsamında çalışabilir mi / ticari faaliyette bulunabilir mi? Tunahan Yüksel

2008/Ekim ay başından önce ilk defa sigortalı olup 5510 sayılı SSGSS Kanunu'nun 26. maddesi gereği malullük aylığı bağlanan 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalıların;

– 4/a (SSK) kapsamında sigortalı olması halinde malullük aylığı kesilmiyor, prime esas kazançlarından sosyal güvenlik destek primi kesiliyor.

– 4/b ve 4/c kapsamında sigortalı olması halinde ise malullük aylığı kesiliyor.

Bu bağlamda, 4/a kapsamındaki sigorta başlangıcınız 1 Ekim 2008 tarihinden önce olsa da 5510 sayılı Kanun'a göre bağlanan malullük aylığınız, 4/b kapsamında çalışmaya başladığınızda kesilir.

30 günü aşan prim günü dikkate alınır mı?

Kıdem tazminatı almak için 7000 gün şartına tabiyim. Bugün 7000 günüm doldu, ancak 2 işyerinden ayrı ayrı aylık 42 gün bazen 60 gün prim yatan aylar oldu geçmişte. Prim günü hesaplarken bu 30 gün üstü yatan günler de geçerli mi? Bunları hesaba katmadığımda 7000 gün olmuyor. Bu şartlarda kıdem tazminatı yazısı alabilir miyim? H. Basri Başay

Birden fazla işyerinden ay içinde toplam olarak 30 günden fazla bildirilen prim gün sayısı 30 gün olarak dikkate alınır. Bildirilen kazanç tutarları ise prime esas kazancın üst sınırını aşmamak üzere, emekli aylığı hesabında ilgili ayın prime esas kazancı olarak dikkate alınır.

Bu bağlamda, ilgili ayda 2 ayrı işyerinden bildirilen prim günü 42 ya da 60 gün olarak değil, 30 gün olarak dikkate alınır. Bu kurala göre toplamda 7000 prim günüz yoksa henüz emekliliğiniz için gereken yaş dışındaki şartları sağlayamamış durumda olacağınızdan kıdem tazminatı yazısı alamazsınız.