Evini kiraya verip eşiyle oturan emlak vergisi öder

Eşim emekli değil. Üzerine kayıtlı bir dairesi var. Kiraya verdi, benim evimde birlikte oturuyoruz. Ben emekliyim. Eşim sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanamaz mı? İsmail Tekin

Türkiye sınırları içinde brüt alanı 200 metrekareyi aşmayan tek meskeni olup, geliri olmayan ev kadınlarının indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi uygulamasından yararlanabilmesi için meskende bizzat oturma şartı aranmıyor. Sahip olduğu tek meskeni kiraya verip kirada oturanlar da diğer şartları taşımaları kaydıyla indirimli vergi oranından yararlanabiliyorlar. Ancak tek evini kiraya verip, eşinin ya da çocuğunun evinde kira ödemeksizin oturanlar açısından durum farklı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görüşü, sahip olduğu tek meskeni kiraya verip, kendisi kirada oturanlar indirimli bina vergisi oranından (sıfır) yararlanabilirken, kira ödemeksizin bir başkasının yanında oturanların kiraya verdikleri meskenleri için indirimli bina vergisi oranından yararlanamayacağı şeklinde. Eşinizin sahip olduğu ev kirada olup kira geliri elde ettiğinden, indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi uygulamasından yararlanamaz.

Gelir getirmeyen işyeri muafiyete engel değil

SSK emeklisiyim. 12 Mayıs 2021 tarihli Sözcü gazetesindeki yazınızı okudum. Benim de benzer durumum var. 1/2 hissesine sahip olduğum tek bir evim ve ayrıca miras nedeniyle hiçbir gelir getirmeyen işyeri hissem var. Belediye, hissem oranında bu taşınmazlar için benden emlak vergisi alıyor. İtiraz ettim ama durum değişmedi. Sizden ricam, indirimli emlak vergisine ilişkin yasa maddesini bildirebilir misiniz?

Levent Hırdavatçıoğlu

Gelir getirmeyen işyeri, arsa ve araziye sahip olunmasının, indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi uygulamasından (muafiyetten) yararlanılmasına engel olmadığına ilişkin açıklama 38 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği'nde (22.12.2003 tarihli mükerrer Resmi Gazete) yapılmış olup, tebliğin I-3/e maddesinin son cümlesi; “Mükelleflerin gelir getirmeyen işyeri, arsa ve araziye sahip olmaları, indirimli vergi oranından yararlanmalarına engel teşkil etmemektedir” şeklindedir.

Bu bağlamda, sahip olduğunuz gelir getirmeyen işyeri hissesi, 1/2 hissesine sahip olduğunuz ev için emlak vergisi muafiyetinden yararlanmanıza engel teşkil etmez. Evdeki hisseniz için emlak vergisi ödememeniz gerekir. Ancak gelir getirmeyen işyerine ait emlak vergisinden hissenize düşen kısmı ödemeniz gerekir.