Evini kiraya verip oğlunun evinde oturanın emlak vergisi

Toplumu aydınlatan kıymetli bilgileriniz için çok teşekkür ediyorum. Ben emekli devlet memuruyum. Veraset yoluyla rahmetli annemden kalan bir tek evim var ve bu dairemden kira geliri elde ediyorum. Kendim oğluma ait bir başka evde ikamet ediyorum. Bu durumda emlak vergisi ödemeli miyim? Özgür Veziroğlu

38 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği'nde yapılan açıklamaya göre, indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi uygulanması için meskende bizzat oturma şartı aranmıyor. Bu nedenle sahip olduğu tek meskeni kiraya verip, kirada oturanlar da diğer şartları taşımaları kaydıyla indirimli vergi oranından yararlanabiliyorlar.

Bu bağlamda, Türkiye sınırları içinde brüt alanı 200 metrekareyi aşmayan tek meskeni olan emeklilerin indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi uygulamasından yararlanabilmesi için meskende bizzat oturma şartı aranmıyor. Sahip olduğu tek meskeni kiraya verip kirada oturanlar da diğer şartları taşımaları kaydıyla indirimli vergi oranından yararlanabiliyorlar. Ancak tek evini kiraya verip, eşinin ya da çocuğunun evinde kira ödemeksizin oturanlar açısından durum farklı.

Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görüşü, sahip olduğu tek meskeni kiraya verip, kendisi kirada oturanlar indirimli bina vergisi oranından (sıfır) yararlanabilirken, kira ödemeksizin bir başkasının yanında oturan mükelleflerin kiraya verdikleri meskenleri için indirimli bina vergisi oranından yararlanamayacağı şeklinde.

Bu bağlamda, sahip olduğunuz meskeni kiraya vererek gayrimenkul sermaye iradı elde etmeniz ve oğlunuza ait evde kira ödemeksizin oturmanız nedeniyle söz konusu meskeniniz için indirimli emlak vergisi oranı uygulamasından yararlanamazsınız. Eviniz için emlak vergisi ödemeniz gerekir.

Devredilmemiş kooperatif evinin emlak vergisi

Sizin yazdıklarınız normal olması gereken uygulama. Ancak bizim ülkemizde teori pratiği bağlamaz, yani yasalar ve uygulamalar farklıdır. Karı koca emekliyiz. 1987 yılında girdiğimiz bir kooperatiften 80 metrekare bir evimiz var. Ancak yıllardır tapumuz verilmiyor ve kültür vergisi adıyla emlak vergisi alınıyor. Kenan Engin

Emlak (bina) vergisinin mükellefi, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenlerdir. Sahip olduğunuz kooperatif evi için tapuda adınıza her hangi bir işlem yapılmamış. Evin ne maliki ne de intifa hakkı sahibi durumundasınız. Ev halen kooperatif adına kayıtlı. Bu durumda emlak vergisi mükellefi de kooperatif olduğundan, emlak vergisinin ödenmesi gerekiyor. Kooperatif ödemiş olduğu vergiyi de size yansıtıyor.