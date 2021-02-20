Geriye dönük Bağ-Kur tescili yaptırabilir miyim?

15 Temmuz 1962 doğumluyum. 1981 yılından SSK girişim ve 150 gün primim var. 1982-1984 yıllarında 20 ay askerlik yaptım. 1990 yılından beri vergi mükellefi olarak esnaflık yapmama rağmen Bağ-Kur girişim 2008 yılında başladı. Bağ-Kur'a 1990 yılından tescil ve borçlanma hakkımız var mı? Ne zaman nasıl emekli olabilirim? Ahmet Ceylan

Sizin durumunuzda olanlara, ilki 2003 yılında, ikincisi 2008 yılında olmak üzere iki kez geriye dönük tescil ve borçlanma hakkı verildi. İlkinde, Bağ-Kur sigortalılığı niteliği taşıdığı halde 4 Ekim 2000 tarihine kadar kayıt ve tescilini yaptırmamış olanların sigortalılık hak ve mükellefiyetleri 4 Ekim 2000 tarihinde başlatılırken, 6 ay içinde başvurup 20.04.1982-04.10.2000 tarihleri arasındaki vergi kayıtlarını belgelemeleri halinde, belgeledikleri sürelerin primlerini ödeyerek sigortalılık sürelerine sayılmasına imkan sağlandı.

İkinci hak, sizin de Bağ-Kur sigortalılığınızın başlatıldığı 2008 yılında verildi. Bu defa 04.10.2000 ile 04.10.2008 tarihleri arasında vergi mükellefi oldukları sürelerin primlerini ödeyerek, bu süreleri sigortalılık süresi olarak kazanmalarına imkan sağlandı. Bu fırsatları kaçırmışsınız. Şimdi geriye dönük Bağ-Kur tescili ve borçlanma maalesef mümkün değil.

Askerlik borçlanması ile birlikte prim gününüzü 5400 güne tamamladığınızda 4/b (Bağ-Kur) statüsünden; son 1260 gün 4/a (SSK) kapsamında prim ödemek koşuluyla, prim gününüzü 5075 güne tamamladığınızda ise 4/a (SSK) statüsünden emekli olabilirsiniz.

60 yaşım dolduğunda emekli aylığı alabilir miyim?

2006 yılından beri memurum. 15 yılımı doldurdum. Görevimden istifa eder, yurtdışına gidersem ve daha sonra 60 yaşında ülkeme döndüğümde emekli aylığı alabilir miyim? İlk sigorta girişim 2006'da Emekli Sandığı, başka yok. Erdal Keleş

En az 15 yıl fiili hizmet süreniz olmak koşuluyla, 60 değil ama 61 yaşınızı doldurduğunuzda Emekli Sandığı'ndan emekli olmaya hak kazanırsınız. Emekli aylığınızın bağlanması için Türkiye'ye dönmeniz de gerekmez. Türkiye'ye dönmeseniz de başvurunuz üzerine emekli aylığınız bağlanır. Ayrıca emekli aylığınız bağlandığında, memuriyet sürenizin her tam yılı için emekli ikramiyesi de alırsınız.

Dedemden aylık alabiliyor muyum?

SSK'lı babasından yetim aylığı alan kadınım. 82 yaşındaki anneme bakıyorum. Annem ise babamdan boşandıktan sonra Emekli Sandığı emeklisi babasından yetim aylığı almakta. Allah sağlıklı ömür versin, annemin vefatından sonra dedemden de aylık alabilir miyim? İsmi saklı

Ölüm aylığı bağlanmasında, vefat eden kişinin eşi ve çocukları ile anne ve babası hak sahibi olarak tanımlanmıştır. Vefat eden kişinin eşine her halükarda aylık bağlanır. Çocukları ile anne ve babasına ise kanunda belirtilen şartları sağlamaları halinde aylık bağlanır. Torunlar hak sahibi sayılmadıklarından, dedenizden aylık alamazsınız.