Haklı nedenle fesih hakkımı kullanabilir miyim?

2014 yılında bir şirkette çalışmaya başladım. 2017 yılında ikinci bir şirket kurarak beni o şirkete geçirdiler ve çıkış nedeni olarak “diğer” seçeneğini kodlamışlar. 2018 yılında yine çıkış vererek ilk şirkete giriş yapmışlar ve çıkış nedeni “kod 3” yani “istifa” kodu girilmiş. 18 gün ilk şirkette çalıştıktan sonra 2019'da tekrar çıkış verilerek ikinci şirkete giriş yapmışlar ve yine çıkış nedeni “istifa” gösterilmiş. Ben bu şirkette mühendis olarak çalışmaktayım ve maaşımızın da bir kısmı elden verilmek üzere asgarinin biraz üstünde para (en fazla 150 TL) bankaya yatırılmaktadır. Bu hususlar dikkate alındığında çıkış işlemlerinde benim onayım ve istifada imzam olmadan yapılan işlemlerden dolayı tek taraflı fesihle kıdem ve ihbar tazminatlarımı alabilir miyim? İsmi saklı

İki işyeri arasında bilginiz ve iradeniz dışında giriş-çıkış işlemlerinin yapılması, işten çıkış nedeni olarak “istifa” bildirilmesi, ücretinizin bir kısmının elden ödenip, sigorta primine esas kazancınız SGK'ya eksik bildirilerek primlerinizin gerçek ücretiniz üzerinden ödenmemesi, iş sözleşmenizi haklı nedenle fesih hakkı verir. İşten ayrılmayı düşünüyorsanız, bu hakkınızı kullanabilirsiniz.

Bu durumda kıdem tazminatına hak kazanırsınız, ancak haklı nedenle de olsa iş sözleşmesi sizin tarafınızdan sona erdirilmiş olacağından ihbar tazminatı ödenmez. Ayrıca iş sözleşmenizi haklı nedenle sona erdirmiş olsanız da kıdem tazminatınızın ödenmemesi halinde önce arabulucuya başvurmanız gerekeceğini, arabuluculuk görüşmelerinden sonuç alamamanız durumunda yargı yoluna gidebileceğinizi unutmamalısınız.

Kıdem tazminatımı almak için ne yapmalıyım?

Emekli Sandığı emeklisiyim. 6 yıl 10 aydır bir özel şirkette yönetici olarak çalışmaktayım. Şirkette yaşanan bazı gelişmelerden dolayı kendi isteğimle ayrılmak istiyorum. Kıdem tazminatımı alma şansım var mı? Kıdem tazminatımı almak için ne yapmalıyım, nasıl bir yol izlemeliyim? Rıza Özdemir

Emekli olduktan sonra bir işyerinde emekli olarak çalışan işçinin iş sözleşmesi, 1475 sayılı (eski) İş Kanunu'nun 14. maddesinde sayılan kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ererse, işçi kıdem tazminatına hak kazanır.

Bu bağlamda, kendi isteğinizle işten ayrılmanız halinde kıdem tazminatına hak kazanamazsınız. Ancak İş Kanunu'nun 25. maddesinde sayılan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında bir sebeple işten çıkarılmanız ya da İş Kanunu'nun 24. maddesinde sayılan haklı sebeplerden birine bağlı olarak işten ayrılmanız halinde kıdem tazminatına hak kazanabilirsiniz.

Ölüm aylığı emekli aylığından düşük müdür?

22 Nisan 2022 tarihinde SSK statüsünden emekli olacak kişi hastalıktan vefat etti. Eşine ölüm aylığı mı bağlanacak? Ölüm aylığı normal emeklilik aylığından düşük müdür ya da emeklilik gününü bekleyip daha yüksek bir aylık bağlanması gibi bir durum söz konusu mudur? Ahmet

Ölen kişinin eşine ölüm (dul) aylığı bağlanır. Verdiğiniz bilgiden, vefat eden sigortalının emekliliği için gereken yaş dışındaki şartları sağladığı anlaşılıyor. Bu durumda, bugün itibarıyla emekli olsaydı kendisine bağlanacak olan emekli aylığı ile eşine bağlanacak ölüm aylığına esas alınacak aylık tutarı aynı olur. Ayrıca emeklilik gününü bekleyip daha yüksek bir aylık bağlanması gibi bir durum da söz konusu değil.