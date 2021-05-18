Hem ana hem babadan aylık alanın bayram ikramiyesi

Kız kardeşim yüzde oranında 70 engelli ve kendisinin vasisiyim. Kardeşim annemden tam (yüzde 100), babamdan yüzde 50 yetim maaşı alıyor. Ancak bayram ikramiyesini babamızdan kalan yüzde 50 üzerinden ödüyorlar. Normalde yüksek olan annemizin maaşından alması gerekmez mi? Taner Özdayıoğlu

Yasa hükmünde yer alan “yüksek olan aylığın tamamı” ifadesi, kendisinden aylık bağlanacak kişinin aylığı değil, hak sahibinin hak kazandığı aylığı ifade ediyor.

Şöyle ki; annenizin emekli aylığının 3.000 TL, babanızın emekli aylığının 2.500 TL olduğunu varsayalım. Kız kardeşiniz tek hak sahibi ve hem anasız hem babasız kaldığından, her ikisinden de aylık bağlama oranı yüzde 50 olur. Diğer bir deyişle, kız kardeşinizin annenizden ve babanızdan hak kazandığı aylıkların her ikisinin de oranı yüzde 50'dir. Buna göre annenizden 1.500 TL, babanızdan 1.250 TL aylığa hak kazanır. 5510 sayılı Kanunun 54/a-3. maddesine göre de, yüksek olan annenizden bağlanacak aylığın tamamını (1.500 TL'yi), babanızdan bağlanacak aylığın yarısını (1.250/2=625 TL) alır.

Dul/yetim aylığına bağlı olarak bayram ikramiyesi, bağlanan dul/yetim aylığı oranında ödeniyor. Birden fazla dosyadan gelir veya aylık alanlara da en fazla ödemeye imkân veren bir dosya üzerinden ödeme yapılıyor. Kız kardeşinize annenizden bağlanan aylığın oranı da yüzde 50 olduğundan, bayram ikramiyesi de yüzde 50 oranında ödenmiş oluyor.

Hareket görmediği için durdurulan dul aylığı

Annem 90 yaşında. Türkiye'den kendisi ve babamın emekli maaşını alıyordu. Pandemi ve bir de kendisi hastalanınca iki seneye yakın Türkiye'ye gelemedik. Şimdi banka babamın emekli maaşı geri gitti diyor. Konsolosluktan yardım istedim, kimse bir şey bilmiyor. Sizin yazılarınızı okuyorum, lütfen ne yapmam lazım? Cüneyt Aybar

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bağlanan gelir ve aylıklarını tahakkuk ettirildiği tarihlerden itibaren aralıksız 12 ay sonuna kadar tahsil etmeyenlerin gelir ve aylıkları, gelir ve aylık bağlanma şartlarının devam edip etmediğinin tespiti amacıyla durduruluyor. 12 ay süre ile hareket görmemiş olan gelir/aylık ödemeleri her ay sonu bankalar/PTT tarafından SGK'ya iade ediliyor.

Söz konusu gelir/aylıklar SGK tarafından geçici olarak durdurulduğundan, şahısların banka şubeleri/PTT işyerlerine veya e-devlet üzerinden yapacakları müracaatlara istinaden ilgili birimlerce gerekli işlemler yapılıyor.

Bu bağlamda, e-devlet üzerinden yapacağınız başvuru üzerine, aylık bağlanma şartlarının devam edip etmediğinin tespitine yönelik yapılacak işlem sonrasında, durdurulan aylıkların ödeme işlemi gerçekleştirilecektir.

Meyve suyu kutusundan çıkanlar şaşırttı, şirket açıklama yaptı

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı bir görüntü ile firmaların tüketici sağlığını ne derece tehdit ettiklerini gözler önüne serdi. Ersoy, marketten aldığı ve çocuğuna içirdiği elma suyunun tadındaki bozukluğu fark edince kutuyu kesip içerisine baktı. Ersoy, ürünün son kullanma tarihine bir yıl kalmış olmasına rağmen içerisinden çıkan mide bulandıran görüntüyü kaydedip sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımında, “Aklım almıyor, korkunç bir görüntü” ifadelerine yer verdi. Ersoy'un sosyal medya paylaşımın ilk olmadığı anlaşıldı. Daha öncede birçok tüketicinin benzer durumla karşılaşarak sosyal medya üzerinden paylaşımlarda ve şikayetlerde bulunduğu ortaya çıktı. Farklı paylaşımlarda kutuların içerisinden çıkan mide bulandıran görüntüler arasındaki benzerlik de dikkat çekti.

KENDİNİ SAVUNDU

Ersoy'un paylaşımı sonrası DİMES firması sosyal medya üzerinden cevap verip kendini savundu. DİMES'in açıklamasında ürünün fabrika çıkışı sonrasında ambalajının zarar görmüş olabileceği belirtilerek ambalajın dibindeki kalıntı için “hava alma kaynaklı oluşmuş basit küf olarak tabir edilen küf ve mayadır” ifadeleri kullanıldı.