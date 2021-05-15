Hem dul hem emekli aylığı alana tek ikramiye

Emekli Sandığı'ndan emekliyim. Rahmetli eşim de Emekli Sandığı mensubu idi. Ben kendi bayram ikramiyemi alıyorum ama eşimden aldığım yüzde 50 maaşımdan bayram ikramiyesi alamıyorum. Bu maaşımdan ikramiye hakkımın olup olmadığı hususunu aydınlatabilir misiniz? Eğer hakkım varsa geçmiş dönemleri de kapsar mı? Süreyya Gürler

Birden fazla dosyadan gelir veya aylık (örneğin hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı hem eşinden dul aylığı) alanlara en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden bayram ikramiyesi ödeniyor. Kendi emekli aylığınız ile birlikte eşinden yüzde 50 oranında dul aylığı alan kişi olarak iki ayrı dosyadan aylık alan durumundasınız. Bu durumda, dosyalardan biri kendi emekli aylığınızı tamdan aldığınızdan 1.100 lira, diğeri eşinizden yüzde 50 oranında dul aylığı aldığınızdan 550 lira ödeme imkanı veriyor. Yasa gereği, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapıldığından, sadece kendi emekli aylığınıza bağlı olarak 1.100 lira bayram ikramiyesi ödenmesi, eşinizden bağlanan dul aylığından dolayı ikramiye ödenmemesi doğru uygulama.

Dul aylığı alanın bayram ikramiyesi

Sizleri her gün okuyorum Sözcü gazetemde. Ama bugün bir sorum var bayram ikramiyesi hakkında. Babam 2009'da vefat etti, 1/4'den maaş alıyordu. Onu sadece annem almaya başladı. Eşinden boşanan kız kardeşim istemedi. Bundan önceki bayramlarda bizim gibi 1.000 lira almıştı. Bu bayram ikramiyesi 825 lira geldi. Neden, bir açıklaması var mı? Bu ikramiyedir, herkes eşit olması gerekmez mi? F. Gönül Morkoç

Kendi emekli aylığı olmayıp sadece dul/yetim aylığı alan eş, çocuk, ana ve babaya, dul/yetim aylığına bağlı olarak bayram ikramiyesi, bağlanan dul/yetim aylığı hisseleri oranında ödeniyor. Verdiğiniz bilgiye göre, annenize tek hak sahibi olarak yüzde 75 oranında dul aylığı bağlanmış. Yapılan 100 lira artışla ikramiye tutarı 1.100 lira oldu. Annenizin aylık bağlama oranı olan yüzde 75'e göre de annenize ödenecek ikramiye tutarı 825 lira olur. Bu bağlamda, annenize ödenen son ikramiye tutarı doğru. Ancak daha önceki ikramiye tutarı da 1.000 lira değil, 750 lira olmalı.

Sonradan alınan rapor sorun olmaz

18 Aralık 2006 tarihinden bu yana kamuda mühendis olarak çalışıyorum. 2 yaşında geçirdiğim trafik kazası sonucu sol kolumda engel var fakat raporum yok. En az yüzde 40 oranında rapor aldığım varsayımıyla soruyorum. Memur olurken sağlık raporu istendiğinde normal rapor verildi. Şimdi sorunlarım biraz arttı. Alacağım raporda engellilik tescil edilirse, geçmiş yıllara dönük memuriyetimde sorun olur mu ve emekli olabilir miyim? Gökhan Demirörs

Memuriyete başlarken ilgili kuruma normal rapor vermiş olmanız, şimdi rapor alarak engelli hakkıyla emekli olmanıza mani olmaz. Ancak yüzde 40-49 arası engel oranıyla emekli olabilmeniz için en az 6480 gün (18 yıl) hizmetiniz olması gerekiyor. Ayrıca şimdi alacağınız rapor, memuriyete başlarken normal rapor vermiş olmanız nedeniyle geçmişe dönük bir sorun da yaratmaz.