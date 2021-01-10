İntibak için ne yapmalıyım?

4 Temmuz 1999 tarihinde SSK'dan emekli oldum. 2000 yılından önce emekli olanlar için Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren intibak yasasından yararlanamadım. Bu konuda geçerli bilgileri paylaşabilir misiniz, ne yapmalıyım? Umut Yüceer

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun intibak düzenlemesine ilişkin geçici 39. maddesine göre, son tahsis talep tarihi veya ölüm tarihi 2000 yılı Ocak ayı başından önce olan SSK emeklileri intibak kapsamında idi.

Emeklilik tarihiniz 2000 yılı Ocak ayı başından önce olduğundan siz de intibak kapsamındasınız. Ancak emekli aylıkları intibak kapsamında yeniden hesaplanan her emeklinin emekli aylığında artış gerçekleşmedi. Hatta bazılarının emekli aylıklarında azalma bile söz konusu oldu.

Sizin de emekli aylığınız yeniden hesaplanmış olmakla birlikte, emekli aylığınızda artış ortaya çıkmamış olabilir. İsterseniz SGK'ya yazılı olarak başvurup, emekli aylığınızın intibak düzenlemesi kapsamında yeniden hesaplanıp hesaplanmadığını sorabilirsiniz.

Emeklilik dilekçemi ne zaman vermeliyim?

15 Haziran 2021 tarihinde hem prim süresi hem de yaş olarak emeklilik hakkımı kazanacağım. Emeklilik dilekçesini ne zaman vermemin daha uygun olacağı konusunda yardımlarınızı talep etmekteyim. Haziran ayını geçirip temmuz ayında dilekçenin verilmesinin daha uygun olacağı konusunda bilgi verenler var. Naime Asan

Sigortalılık statünüzü belirtmemiş olmakla birlikte, emekli aylığı açısından sigortalılık statünüzün ve emeklilik dilekçenizi vereceğiniz tarihin önemi bulunmuyor. Zira hangi statüden emekli olacak olursanız olun, emeklilik dilekçenizi haziran veya temmuz ayında vermeniz avantaj ya da hak kaybına neden olmaz.

Ancak sigortalılık statünüze göre alacağınız kıdem tazminatı veya emekli ikramiyesi açısından durum farklı. 1 Ocak'tan itibaren artan memur maaş katsayılarına bağlı olarak artan emekli ikramiyesi tutarları ve kıdem tazminatı tavanı 1 Temmuz'dan itibaren tekrar artacak.

Bu bağlamda, emeklilik dilekçenizi temmuz ayında vermeniz, 4/a (SSK) statüsünden ya da banka sandığından emekli olacaksanız alacağınız kıdem tazminatı, 4/c (Emekli Sandığı) statüsünden emekli olacaksanız emekli ikramiyesi tutarı açısından avantaj sağlar.

Kızıma maaş bağlanır mı?

Ben ve eşim 2011 yılında Emekli Sandığı'ndan emekli olduk. İki sorum var, yanıtlarsanız sevinirim. Kızım çalışmıyor. İleride eşim ve ben vefat ettiğimizde ikimizden de kızımıza maaş bağlanır mı, bağlanırsa hangi oranlarda bağlanır? Kızıma isteğe bağlı sigorta yaptırsak durum değişir mi? Mesut Şener

Allah geçinden versin sizin ve eşinizin vefatı halinde, her ikiniz de Emekli Sandığı emeklisi olduğunuzdan, kızınıza hem sizden hem eşinizden aylık bağlanmaz. Sadece birinizden aylık bağlanır. Bağlanacak aylığın oranı da yüzde 50 olur.

Kızınızı isteğe bağlı sigortalı yaptırmanız veya 4/a (SSK) ya da 4/b (zorunlu Bağ-Kur) sigortalısı olarak çalışması yetim aylığı bağlanmasına engel olmaz.