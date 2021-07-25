İşçi statüsünde geçen çalışma karşılığı ikramiye ödemesi

Emniyet teşkilatında G.İ.H. sınıfında 2200 ek gösterge ve derece/kademe ile 18 ay askerlik, 3 ay vekil öğretmenlik, memur olmadan önce Kadastro Müdürlüğü'nde geçici işçi statüsünde girdi çıktı yaptırılarak çalıştığım 2 yıl sigortalı günler dahil olmak üzere toplamda 32 yıl 3 ay üzerinden 16 Nisan 2021 tarihinde emekli oldum. Ancak bana sadece memuriyet ve askerlikte geçen günlerim için 30 yıl üzerinden ikramiye ödemesi yapıldı. Sigortalı olarak resmi devlet kurumunda çalıştığım 2 yıllık sürem için vakti zamanında kıdem tazminatı almadığım halde, zannımca almışım gibi değerlendirilip 2 yıllık ikramiyem tarafıma ödenmedi. Bu konudaki görüşünüzü ve ne yapmam gerektiğini bildirebilir misiniz? Şahin Gültekin

2829 sayılı Kanun'a göre birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na göre emekli aylığı bağlananlara, kamuda İş Kanunu'na tabi olarak geçen hizmet sürelerine karşılık emekli ikramiyesi ödenebilmesi için, iş sözleşmesinin İş Kanunu hükümlerine göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olması gerekiyor.

Kadastro Müdürlüğü'nde geçici işçi statüsünde girdi çıktı yapılarak çalışmışsınız. 2 yıllık çalışma süreniz girdi çıktı şeklinde gerçekleştiğinden, bu çalışmalarınız kıdem tazminatına hak kazanmanızı sağlayacak şekilde sona ermemiş olmalı ki, emekli ikramiyesine esas hizmet sürenizin hesabında dikkate alınmamış.

Emeklilik yaşınız keşke 55 olsa…

1976 doğumluyum. Lisedeyken staj yaptığım yerde ilk sigortam yapıldı. Sigorta sicil kartımda ilk işe giriş tarihim 01.10.1992 olarak yazılı. 01.09.2000 tarihinde memuriyete başladım. Hizmet birleştirmesi kapsamında 1997 yılından 340 gün birleştirme yapıldı ve emeklilikte 55 yaşa tabi olduğum söyleniyor. Sigorta başlangıç tarihi olarak 53 yaşa tabi olmam gerekmez miydi? Birol Soğucak

Moralinizi bozmak istemem ama 55 yaş şartıyla emekli olabiliyorsanız hiç itiraz etmeyin. Zira verdiğiniz bilgiler doğru ise emeklilik için 55 değil, 60 yaş şartına tabi olursunuz.

Emekli Sandığı statüsünden emeklilik şartlarının tespitinde ve emekliliğe hak kazanılmasında sigorta başlangıç tarihi değil, fiilen prim ödenmiş olan prim gün sayısı/hizmet süresi esas alınıyor.

340 günlük hizmet birleştirmesiyle birlikte 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla hizmet süreniz 2 yıl 8 ay 10 gün. 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla hizmet süreniz 3 tam yıldan az olduğundan yaş kademesine girmiyordunuz. Emeklilik şartlarınız, 25 tam yıl fiili hizmet süresi ve 60 yaş olur.

Çalışan emeklinin aylığından kesinti yapılır mı?

SSK emeklisi olup, 15 yıldır aynı şirkette danışman olarak haftada bir gün çalışıp, sigortalı olarak devam emekteyim. Benim emekli aylığımdan çalıştığım için kesinti yapılır mı? Hasan Hergüner

Çalıştığınız için emekli aylığınızdan herhangi bir kesinti yapılmaz. Sadece çalışmanız karşılığı aldığınız ücretiniz üzerinden yüzde 7.5 oranında sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılır.