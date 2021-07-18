İşsizlik ödeneğinde son 120 gün şartı

1 yıldır kısa çalışma ödeneğinden faydalandım. İş akdim feshedildikten sonra işsizlik maaşı başvurusu yaptım. Cevap; “Yapılan inceleme sonucunda son 1 yıl içerisinde 120 gün şartını taşımadığınızdan tarafınıza ödeme yapılamamaktadır. Bilgilerinize sunarız.” şekilde geldi. Acaba hakkım var mı yok mu, bilgi alabilir miyim? Sinan Köse

İşsizlik ödeneğine hak kazanabilmek için hizmet akdinin fesih şekli dışında aranan şartlardan biri son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi bildirilmiş olmak, diğeri ise hizmet akdinin sona erdiği tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak.

Gelen cevaptaki “120 gün şartını taşımadığınız” ifadesi açık değil. 120 gün şartını hangi açıdan sağlamadığınız belli değil. 120 gün şartı, son 1 yıl içinde değil, hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün olarak aranır. Ayrıca aranan şart, 120 gün prim ödenmiş olması değil, hizmet akdinin devam etmiş olması. Kısa çalışma nedeniyle son 120 gün prim ödenmemiş olması, kısa çalışma döneminde hizmet akdine tabi olunmadığı anlamına gelmez. Kısa çalışma döneminde hizmet akdi devam ettiğinden “son 120 gün” şartı yerine getirilmiş sayılır. Bir yanlış anlama söz konusu olabilir. İŞKUR'a bizzat başvurup, sağlıklı bilgi almalısınız.

Emekli Sandığı yetim aylığında muhtaçlık ölçütü

Abim 1961 doğumlu ve bipolar hastalığa sahip. Emekli Sandığı emeklisi babasından yetim aylığı alması için “çalışamaz durumda olması, bunun rapora bağlanması ve muhtaç olması” şartı olduğunu okudum. Muhtaçlık ölçütü nedir? Bu konuda bir açıklama bulamadım, bilgi verebilirseniz çok sevinirim. Serap Tutar

Sizin de belirttiğiniz gibi, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na göre, Emekli Sandığı iştirakçisinin/emeklisinin ölüm tarihinde iyileştirilmesi olanaksız hastalıklarının veya engellilik durumlarının çalışmalarına engel olduğu SGK Sağlık Kurulunca onaylanacak raporla tespit edilen erkek çocuklarına muhtaç olmaları şartıyla aylık bağlanmaktadır.

16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen asgarî ücretin net tutarından (2021 yılı için 2.557,59 TL'den) daha az aylık geliri olup, kendisini ve bakmaya mecbur olduğu ailesi fertlerini geçindirmeye yetecek kadar malı da (para veya o mahiyetteki kıymetler dahil) olmayanlar Emekli Sandığı Kanunu uygulamasında muhtaç sayılıyor.

Yaş düzeltmesi emeklilikte esas alınır mı?

1980 doğumluyum. Babam, askere geç gideyim diye yaşımı 1 yaş küçük yazdırmış. Gerçek doğumum 1979. Sigorta girişim 2002 olduğu için 60 yaşına tabiyim. Gerçek yaşımı değiştirmek için nasıl bir yol izlemem gerekir? Mehmet Yılmaz

Yaşınızı mahkeme kararı ile değiştirmeniz mümkün. Ancak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin yaş ile ilgili hükümlerin uygulanmasında, ilk defa uzun vadeli sigorta kolları olarak adlandırılan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olunan tarihte nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan doğum tarihi esas alınıyor.

Bu bağlamda, ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına tabi olduğunuz 2002 yılında nüfus kütüğünde kayıtlı olan doğum tarihiniz dikkate alınır. Bu tarihten sonra yaptıracağınız yaş düzeltmesi (düzeltilmiş yaşınız) emekliliğinizde dikkate alınmaz.