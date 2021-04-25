İşten ayrılanın sağlık sigortası

2 Şubat 1971 doğumluyum. SGK girişim Aralık 1989. Prim günüm 8000 günü geçti. Ocak 2020'de işyerimden anlaşmalı şekilde ayrıldım. O tarihten beri çalışmıyorum ve yalnız yaşıyorum. Bu süreçte bir sağlık kuruluşuna da gitmedim. Benim durumumda olan kişiler için devletin GSS borcu çıkardığını biliyorum. e-devlet'ten baktığımda borçsuz görünüyorum. Gelir testi yaptırmadım, acaba bu nedenle olabilir mi? Yeni bir borç olsun istemiyorum. Ne yapmalıyım? Bir de hesaplamama göre emeklilik tarihim 2 Şubat 2023 görünüyor, doğru mudur? İsmi saklı

5510 sayılı SSGSS Kanunu'nun 60. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar (4/a, 4/b ve 4/c kapsamında sigortalı olanlar), zorunlu sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren 10 gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanıyorlar. Bu kişilerin sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılıkları varsa, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 90 gün süreyle sağlık hizmeti alabiliyorlar.

Bu bağlamda, sigortalılığınızın sona erdiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 gün sigortalılığınız varsa, sigortalılığınızın sona erdiği tarihi izleyen (10+90)= 100. günden sonra 5510 sayılı Kanun'un 60/g maddesi kapsamında zorunlu genel sağlık sigortalısı sayılırsınız.

Adınıza şu an borç gözükmemesi, daha sonra geriye dönük GSS tescilinizin yapılıp, prim borcu çıkarılmayacağı anlamına gelmiyor. SGK'ya başvurup GSS tescilinizi yaptırabilirsiniz. 2020 Ağustos ve önceki aylara ait birikmiş GSS prim borcunun nisan ayı sonuna kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zamları siliniyor.

Aralık 1989 sigorta başlangıcıyla 4/a (SSK) statüsünden emeklilik için 52 yaş şartına tabi olup, emekliliğe hak kazanacağınız tarih 2 Şubat 2023 oluyor.

Yaş indirimi için gereken 3600 gün hesabı

Radyoloji teknisyeni olarak çalıştığım özel hastane, 2008'in 10. ayından 2017'nin 9. ayına kadar her ay 30 gün üzerinden 32 belge koduyla FHSZ'mi yatırdı. 2017'nin 10. ayından 2019'un 11. ayına kadar her ay sadece çalıştığım günleri 32 belge kodundan yatırdı, diğer günleri 1 belge kodundan yatırdı. Bu süreçte 32 belge kodundan yatan 443 gün, 1 belge kodundan yatan ise 337 gündür. FHSZ'ye bağlı yaş indirimi için 3600 gün şartı varmış, bunu sağlar mı? Barış Karcı

Fiili hizmet süresi zammı (FHSZ) hesabında, 5510 sayılı SSGSS Kanunu'nun 40. maddesinde belirtilen işyerlerinde ve işlerde ya da unvanlarda fiilen çalışılan ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalınan süreler dikkate alınırken, yaş indirimi için gerekli olan 3600 gün hesabında tüm çalışma süreleri dikkate alınıyor. Bu bağlamda, ay içinde FHSZ kapsamında 25 ya da 26 gün çalışması olan kişinin FHSZ hesabında 25-26 gün esas alınsa da 3600 gün hesabında ay 30 gün kabul edilir. Verdiğiniz bilgilere göre de 2008 Ekim ayından bu yana 3600 günlük (10 yıllık) süreyi tamamlamış durumdasınız.

Pandemide prim ödenmeyen süreler

Pandemi süresince ödenmeyen SGK primleri yüzünden 1 yıl kalmış emeklilik hakkımız kayıp mı? Herhangi bir yapılandırma var mı? Normalde bu ay emekliliğime hak kazanmış olacaktım. Yapılacak bir işlem var mı? Gülden Şaktimur

Prim ödenmeyen kısa çalışma ve ücretsiz izin süreleri için borçlanma hakkı maalesef yok. Bu yüzden pandemi döneminde kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulaması nedeniyle prim ödenmeyen süreler, emekliliği için gereken sigortalılık süresi ve yaş şartını sağlamış olup prim günü eksiği olanların emeklilik süresini uzatıyor.