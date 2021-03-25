İstifa eden memur ikramiye alabilir mi?

28 Nisan 1968 doğumluyum. 13 Kasım 1993'te pratisyen hekim olarak çalışmaya başladım. 1997-2000 yılları arasında ihtisas yaptım. 2007 yılında devletten istifa edip özel hastaneye geçtim. 28 Nisan 2022'de 54 yaşında emekli olmaya hak kazanıyorum. Emekli olduğumda devlette çalıştığım 13.5 yılın ikramiyesini alabiliyor muyum? Hakan Çiftci

Birden fazla sigortalılık kapsamında prim ödemesi olup, birleştirilen hizmet süreleri üzerinden emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı bağlananlara memuriyet süresine ilişkin emekli ikramiyesi ödenebilmesi için, 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında geçen çalışmalarının, 1475 sayılı (eski) İş Kanunu'nun 14. maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermiş olması gerekiyor.

1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesine göre de sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 tarihinden önce olup, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü olanlar, emeklilik için gereken yaş dışındaki şartları sağlamış oluyor ve kendi istekleriyle işten ayrıldıklarında kıdem tazminatına hak kazanıyor.

Sigorta başlangıcınız 8 Eylül 1999 tarihinden önce ve görevden ayrıldığınız tarihte 3600 gün hizmet süreniz olmakla birlikte, 15 yıl sigortalılık süreniz olmadığından, kıdem tazminatına hak kazanma şartlarını sağlayamıyorsunuz. 4/c kapsamındaki çalışmanız, kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermediğinden, devlette çalıştığınız 13.5 (13) yılın ikramiyesini maalesef alamazsınız.

Yurtdışında çalışan kız çocuğu yetim aylığı alabilir mi?

Dedem 2011 yılında vefat etti. Kendisi Emekli Sandığı'ndan emekliydi. Vefat sonrası Almanya'da çalışmakta olan teyzelerim aylık almaya başladılar. Bu aylığı almalarında sakınca var mı? Aylıkların geri istenmesi gibi bir durum olur mu? Oğuz Yıldızbaş

Emekli Sandığı'ndan bağlanacak yetim aylıklarında, aylık bağlanacak kız çocuğunun evli olmamasının yanı sıra, Emekli Sandığı iştirakçisi/emeklisi olmaması şartı aranıyor. SSK veya Bağ-Kur ya da yabancı ülke mevzuatına göre çalışıyor ya da emekli olması aylık bağlanmasına engel değil.

Bu bağlamda, teyzelerinizin Emekli Sandığı emeklisi olan dedenizden aylık almalarında herhangi bir sakınca yok. Dedeniz SSK veya Bağ-Kur emeklisi olsaydı, yurtdışında çalıştıkları için teyzelerinizin aylık alma hakları olmazdı.