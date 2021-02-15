Kamuda görevli eşe görev/temsil tazminatı ödenir mi?

Eşim TSK'da kıdemli albay olarak çalışmakta iken vefat etti. Çalışırken 11 bin TL gibi bir ücret alırken, bana ve 2 çocuğuma toplam 7 bin TL maaş bağlandı. Makam tazminatı olarak 900 TL'nin kesildiği söylendi. Ben de devlet memuruyum. Bu işlem doğru mu? Hak sahibi ölünce kesilen miktar bu kadar fazla mı oluyor? İsmi saklı

Vefat eden Emekli Sandığı iştirakçisinin varsa makam ve görev/temsil tazminatları genel olarak aylık bağlanan dul ve yetimlerine hisseleri oranında ödeniyor.

Ancak emeklinin ister kendisi ister dul ve yetimleri olsun, yönetim ve denetim kurulu üyelikleri dahil olmak üzere kamu kesiminde her ne suretle olursa olsun aylık veya ücret alıp almadıklarına bakılmaksızın görev almaları halinde, bu durumları devam ettiği sürece temsil/görev tazminatı ödenmiyor.

Bu bağlamda sağ kalan eş, kamuda çalıştığı sürece vefat eden eşinden dolayı emekli aylığı ile ödenecek görev/temsil tazminatını alamıyor. Ancak emekli olduğunda kamuda bir görev de almazsa görev/temsil tazminatı ödenmeye başlanıyor.

Buna göre, tarafınıza ödenmeyen tutar makam tazminatı değil görev tazminatı olup, payınıza düşen görev tazminatı tutarı kamuda çalıştığınız sürece ödenmez. Emekli olduğunuzda ödenmeye başlanır.

Diğer yandan, görevdeyken alınan aylık ile emekli aylığı aynı olmuyor. Kişinin görevine ve hizmet süresine göre, bağlanan/bağlanacak olan emekli aylığı farklı oluyor. Bu bağlamda, eşinizin görevdeyken aldığı aylık ile sizlere bağlanan dul ve yetim aylıklarının hesabında esas alınan aylık tutarı da farklı oluyor.

İkramiye hesabında hangi süreler dikkate alınır?

21 Eylül 1993 tarihinde PTT'de memur olarak işe başladım. 20 ay askerlik süremi borçlandım. 453 gün PTT ‘de SSK'lı olarak hizmetim var. Ayrıca 671 gün de inşaatlarda çalışmamdan dolayı SSK prim günüm var. Emekli ikramiyem hesaplanırken hizmet sürem kaç yıl olur? Metin Gül

Emekli ikramiyenizin hesabında, memuriyet hizmet süreniz ile Emekli Sandığına borçlandıysanız askerlik süreniz dikkate alınır.

PTT'deki 453 günlük SSK'lı çalışmanız, kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermiş olması ve kıdem tazminatınızı almamış olmanız şartıyla dikkate alınır.

İnşaatlardaki SSK'lı çalışmanız emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınmaz.

Emekli Sandığı evli ve engelli kız çocuğuna aylık bağlar mı?

Dedem Emekli Sandığından emekli maaşı almakta iken vefat etti. Dedemin emekli maaşını evli ve engelli olan annem alabilir mi? As Sa

Ekim 2008 öncesinde Emekli Sandığı iştirakçisi/emeklisi olanlar ile bunların hak sahipleri hakkında 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanıyor.

Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre de, anneniz evli olduğundan engelli olsa da dedenizden aylık bağlanmaz.