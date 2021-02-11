Kısa çalışma emeklilik tarihini öteler mi?

Emeklilik için Haziran 2022'de yaşım, Ekim 2021'de de prim günüm doluyordu. Fakat Aralık 2020-Şubat 2021 dönemlerinde 3 ay KÇÖ'den faydalandım. Ekim 2021 olan emeklilik tarihim 3 ay sonraya mı ertelenmiş olur? Vedat Özdemir

Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) alınan günler için uzun vadeli sigorta kolları olarak adlandırılan ve emeklilik için gerekli olan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına prim ödenmiyor. Bu nedenle de emekliliği için prim günü eksik olup, prim gününü tamamladığında emekliliğe hak kazanacak olanların emeklilik tarihleri, KÇÖ aldıkları gün sayısı kadar uzuyor.

Bu bağlamda, eksik prim gününüzü KÇÖ aldığınız gün sayısı kadar geç tamamlarsınız. Örneğin, 3 ay (90 gün) KÇÖ aldıysanız, emekliliğiniz için gereken prim gününü Ocak 2022'de tamamlarsınız. Ancak emekliliğiniz için zaten yaşınızın dolacağı Haziran 2022'yi beklemeniz gerektiğinden, yaptığınız kısa çalışma emeklilik tarihinizi uzatmaz.

Emekli Sandığı'nda yetim aylığı oranı

40 yıl devlet memuru olarak çalıştım ve geçen yıl Emekli Sandığı'ndan emekli oldum. Annem emekli öğretmen. Babam da 42 yıl çalışmış bir emekli hakim idi. Babamın vefatından sonra maaşının bir kısmı anneme bağlandı. 24 Ocak'ta bir okurunuza verdiğiniz yanıtı görünce sormak istedim. Babamdan anneme bağlanan maaş benim aldığım emekli maaşından daha çok. Bu durumda; Annem kendi emekli maaşı da olduğu için babamın maaşının yüzde kaçını almaktadır? Ben kendi maaşımdan vazgeçip babamın maaşını alsam yüzde kaçı bağlanır? Babamdan maaş almaya başlayınca anneme bağlanan miktar azalır mı? Füsun Alpay

Annenizin Emekli Sandığı'ndan aldığı kendi emekli maaşı da olduğu için babanızın maaşının yüzde 50'sini almaktadır. Siz kendi maaşınızdan vazgeçip babanızdan maaş alsanız, tek yetim olarak yüzde 30'u bağlanır. Babanızdan maaş almaya başlayınca annenize bağlanan miktar azalmaz, aynı kalır. Allah geçinden versin, annenizin vefatı halinde, babanızdan size bağlanacak aylığın oranı yüzde 50 olur. Annenize bağlanan yüzde 50 dul aylığı, emekli aylığınızdan fazla olduğuna göre, bu durumda sizin yetim aylığınız da emekli aylığınızdan yüksek olur.

Yurtdışında çalışırsam emekli aylığım kesilir mi?

30 Eylül 2004 tarihinde SSK'dan emekli oldum. 2020 Aralık ayında Almanya'da yaşamaya başladım. Burada çalışmam halinde Türkiye'deki emekli maaşım kesilir mi, SGK'ya bildirmem gerekiyor mu? Sabriye Özdemir

2008/Ekim ayından önce emekli olan ya da 2008/Ekim ayından sonra emekli olmakla birlikte, sadece 2008/Ekim ayından önceki yurtiçi çalışmalarına göre emekli aylığı bağlananların yurtdışında çalışmaya başlamaları halinde emekli aylıkları kesilmiyor. Emeklilik tarihiniz 2008/Ekim ayından önce olduğundan, Almanya'da çalışmanız halinde Türkiye'deki emekli aylığınız kesilmez. SGK'ya bildirimde bulunmanız gerekmez.