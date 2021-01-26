Kredi kullanarak emekli olabilir miyim?

2 Aralık 1974 doğumluyum. SGK girişim 1989. 4300 prim günüm var. Kredi desteğinden yararlanarak 1998 doğumlu çocuğum için borçlanmak istiyorum. Bağ-Kur'luya tanınan hak bizim için de geçerli mi? Kredi desteği alıp doğum borçlanması yapsam, geriye kalan primlerimi de topluca ödeyip emekli olabilir miyim? Pınar

Birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda 4/b'den, 4/b prim borcunu ödemesi durumunda 4/a'dan emekli aylığı bağlanabilecek sigortalılar ile 5510 sayılı Kanun'un Ek-5 ve Ek-6. maddeleri kapsamında çalışanlardan birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda, durdurulan 4/b hizmet sürelerinin ihya edilmesi durumunda, askerlik ve doğum borçlanmasını yapması durumunda emekli aylığı bağlanabilecek sigortalılar, SGK ile kamu bankaları (T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası) arasında yapılan kredi protokolü kapsamında bulunuyor.

Doğum borçlanması yapmanız halinde eksik prim gününüzü tamamlayıp emekli olabiliyorsanız, siz de bu protokol kapsamında krediden yararlanarak emekli olabilirsiniz. Ancak verdiğiniz bilgilere göre doğum borçlanması prim gününüzü tamamlamanız için yeterli olmuyor. Geri kalan eksik günleri de toplu prim ödeyerek tamamlamak mümkün değil. Bu durumda, protokol hükümlerinden yararlanıp, kredi kullanarak emekli olamazsınız.

KKTC sigorta başlangıcı geçerli mi?

1 Eylül 1989'da KKTC'de işe başladım. 2016 yılında, çalıştığım sürenin sadece 5 günü için 3201 sayılı Yasa'ya göre borçlanma yaptım. SGK'ya başvurup, yaptığım borçlanmaya istinaden hangi şartlarda emekli olacağıma dair bilgi istedim. Gelen yazıyı ekte gönderiyorum. Yazıda, ilk defa sigortalı olduğum 1 Eylül 1989 tarihine göre emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 5450 prim günü ve 51 yaş şartına tabi olduğum belirtiliyor. Sorum şu; Ağustos 2019'da yurtdışı borçlanma mevzuatında yapılan değişiklik benim durumumu etkiler mi? KKTC'de işe başlama tarihim ve emeklilik şartlarım geçerli mi? O. Kemal Altun

Yurtdışı borçlanmalarına ilişkin 1 Ağustos 2019 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikler sizin durumunuzu etkilemiyor. Türkiye ile KKTC arasında yapılan sosyal güvenlik anlaşmasına göre, 1 Eylül 1989 tarihli KKTC'deki sigorta başlangıcınız, Türkiye'de de sigorta başlangıcı sayılıyor. Buna göre, SGK yazısındaki emeklilik şartlarınız geçerli olup, 5450 prim günü ve 51 yaş şartlarını sağladığınızda 4/a (SSK) statüsünden emekli olmaya hak kazanırsınız.