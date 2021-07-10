Kronik rahatsızlığı olan kamu çalışanı yıllık izne zorlanabilir mi?

Kamu işçisi statüsünde çalışmaktayım. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile koroner kalp rahatsızlığımdan dolayı idari izinli idim. Eskiden kalma yıllık iznimden 70 gün vardı. İdari izinde olduğum halde 15 Mayıs 2021'de 70 gün yıllık izine çıkardılar. Bu kanunlara uygun mudur, bir hak arayışım olabilir mi? Yaşar Bil

Covid-19 kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında normalleşme ve alınacak tedbirler konulu 2020/8, 2021/5 ve yıllık izne çıkarıldığınız 15 Mayıs 2021 tarihinde yürürlükte olan 13 Nisan 2021 tarih ve 2021/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri ile çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç “60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar” idari izinli sayıldı.

Ancak 29 Haziran 2021 tarih ve 2021/13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kapsam biraz daraltılıp, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren “Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik rahatsızlığı bulunan 60 yaş ve üzeri çalışanlar” idari izinli sayıldı.

İlk üç genelgeye göre “Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalığı bulunanlar yaş şartı aranmaksızın” idari izinli sayılırken, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 2021/13 sayılı Genelgeye göre “Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik rahatsızlığı bulunan 60 yaş ve üzeri çalışanlar” idari izinli sayıldı. Diğer bir deyişle, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren, kronik rahatsızlığı bulunanların idari izinli sayılması için yaşının da 60 ve üzeri olması gerekiyor.

Bu bağlamda, 15 Mayıs 2021 tarihinde yıllık izne çıkarılmanız Genelge'ye aykırı. Ancak yaşınız 60'ın altında ise 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren idari izinli sayılmayacaktınız. Buna göre, 60 yaşından küçük iseniz, 15 Mayıs 2021-30 Haziran 2021 dönemine ilişkin olarak kullandırılan yıllık izninizin iptal edilip, bu dönemde idari izinli sayılmanız, yıllık izninizin 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren başlatılması gerekir.

Yurtdışı çalışma sona erdiğinde aylık yeniden bağlanır

Yurtdışı borçlanması yaparak emekli oldum. Türkiye'de yaşamaktayım. Yasal olarak yurtdışında çalışma iznim olmadığından emekliliğimi dondurma hakkım olup olmadığı hakkında beni bilgilendirirseniz çok sevinirim. Eğer böyle bir hakkım varsa ne yapmam gerekir? Türkiye'ye dönüş yaptığımda emekliliğimi tekrar başlatabilir miyim? Nilsu K.

Yurtdışı borçlanması yaparak emekli olanların aylıklarının kesilmeden çalışılmasını sağlayan ve yönetmelikle belirlenen kısa süreli çalışmaya tabi işler hariç olmak üzere, yurtdışında çalışmaya başladığınızda emekli aylığınız kesilir. Bunun için SGK'ya çalışmaya başladığınızı bildirmelisiniz.

Yurtdışındaki çalışmanız sona erdiğinde, SGK'ya başvurarak emekli aylığınızın yeniden bağlanması talebiniz üzerine emekli aylığınız yeniden bağlanır.