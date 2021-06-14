Memuriyetten çıkarılan hangi durumda ikramiye alabilir?

27 yıllık astsubay olarak çalışırken kamu görevinden çıkarıldım. Yaptığım başvuru üzerine emekli aylığım bağlandı, fakat emekli ikramiyesini vermediler. SGK'dan, astsubay olmadan önce 15 günlük bir sigortam olduğu gerekçesiyle emekli ikramiyesini vermediklerini söylediler. Memur olmadan önce 15 günlük sigortam vardı, ancak memurluk sürem emekli olmaya yetecek kadar, hatta çok daha fazla. Ben emekli ikramiyesi alabilir miyim ve almam için ne yapmam gerekir? Ali Bingöl

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunun 89. maddesine göre, hizmetlerinin tamamı 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu ve/veya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/c maddesi kapsamında geçenlerden emekli aylığı bağlananlara, meslekten ihraç edilmiş olsalar da emekli ikramiyesi ödeniyor.

Diğer sigortalılık statülerinde (4/a, 4/b, banka emekli sandığı gibi) çalışması olup, hizmet süreleri birleştirilerek emekli aylığı bağlananlara ise memuriyette geçen çalışmalarının 1475 sayılı İş Kanununun 14. maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermiş olması şartıyla emekli ikramiyesi ödeniyor. Hizmetlerinizin tamamı 5434 ve 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamında geçmediğinden, diğer bir deyişle SSK kapsamında da prim ödemeniz olup, birleştirilmiş hizmet süreleriniz üzerinden emekli aylığı bağlandığından, emekli ikramiyesi ödenmesi için memuriyetinizin 1475 sayılı İş Kanununun 14. maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermiş olması gerekiyordu. Meslekten ihraç edildiğinizden, bu şartı sağlayamamış oluyorsunuz. Bu nedenle de ikramiyeniz ödenmemiş.

Ancak Emekli Sandığına tabi hizmetiniz 25 yıldan fazla olduğundan, emekli aylığınızın SSK kapsamındaki çalışmanız dikkate alınmaksızın (yani hizmet birleştirmesi yapılmaksızın) sadece Emekli Sandığı hizmetiniz dikkate alınarak bağlanmasını talep edip, bu talebinizin karşılanmaması halinde (talebiniz karşılanmayacaktır!) yargı yoluna başvurarak, ikramiyenizi yargı kararı ile almanız mümkün olabilir.

Emeklilik başvurusu için haziran mı temmuz mu?

20 Haziran 2021 itibariyle yaş koşulunu da sağlayarak emekliliğe hak kazanacağım. Emeklilik başvurusunu haziran ayı içerisinde yapmak ile temmuz ayında yapmak arasında maaş ve diğer haklar açısından bir farklılık olur mu? Hülya Aydın

Emeklilik başvurunuzu haziran ayında yapmak ile temmuz ayında yapmak arasında emekli aylığınız tutarı açısından fark olmaz. Her iki halde de emekli aylığınız 2021 Ocak ayı itibarıyla hesaplanır. Hesaplanan tutar, emekli aylıklarına 2021 Ocak ayında yapılan ve 2021 Temmuz ayında yapılacak olan zam kadar artırılır.

Ancak haziran ayında başvurursanız emekli aylığınız temmuz ayından, temmuz ayında başvurursanız ağustos ayından geçerli olmak üzere bağlanır. Yani, haziran ayında başvurursanız, bir ay daha erken emekli aylığı almaya başlarsınız.

Diğer yandan, bayram ikramiyesi, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alanlara ödeniyor. Bu yıl Kurban Bayramı temmuz ayında. Emeklilik için haziran ayında başvurursanız, bayramın içinde bulunduğu temmuz ayında emekli aylığı alıyor olacağınızdan, bayram ikramiyesi de alırsınız. Emeklilik başvurusunu temmuz ayında yaparsanız bayram ikramiyesi alamazsınız. Sonuç itibarıyla haziran ayında yapacağınız emeklilik başvurusu, fazladan bir emekli aylığı ve bir bayram ikramiyesi almanızı sağlar.