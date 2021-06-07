Memuriyetten çıkarılma emeklilik haklarını etkiler mi?

Kamuda memur olarak çalışan ve emekliliği hak etmiş bir kişinin memuriyetten herhangi bir şekilde çıkarılması/atılması, kazanmış olduğu emeklilik haklarını (İkramiye ve maaş) kaybetmesine mi yoksa eksik olarak ödenmesine mi sebep olur? Fahri Samancı

Memuriyetten çıkarılma/atılma, emeklilik haklarının kaybına neden olmaz. Emeklilik şartlarının sağlanmış olmasına bağlı olarak emekli aylığı tam olarak bağlanır. Hizmetlerinin tamamı 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında geçmiş ise emekli ikramiyesi de ödenir.

Ancak diğer sigortalılık statülerinde de (4/a, 4/b, banka emekli sandığı gibi) çalışması olan ve hizmet süreleri birleştirilerek emekli aylığı bağlananlara 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında geçen çalışmaları karşılığı emekli ikramiyesi ödenebilmesi için memuriyetlerinin 1475 sayılı (eski) İş Kanununun 14. maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermiş olması gerekiyor. Emekli aylığı birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden bağlanırsa, emekli ikramiyesi ödenmez.

Askerlik borçlanmasında engelliler için indirim var mı?

İşe giriş tarihim 17 Temmuz 2004. Toplam sigorta prim gün sayım 2189. Yüzde 45 engelli raporum var. Askerlik borçlanmamı yaparsam ne zaman emekli olabilirim? Bir de askerlik borçlanmasında engelliler için indirim var mı? Abdurrahim Urak

Vergi indirim belgesi alırsanız 20 yıl sigortalılık süresi ile 4400 prim gününü tamamladığınızda engellilere sağlanan özel emeklilik koşullarıyla emekli olmaya hak kazanırsınız. Askerlik borçlanmasına ilişkin prim tutarında engelliler için indirim maalesef yok. Asgari ücret ile asgari ücretin 7,5 katı olan prime esas kazanç alt ve üst sınırları arasında kalmak koşuluyla belirleyeceğiniz kazanç tutarı üzerinden yüzde 32 oranında prim ödersiniz.

Kızımıza aylık bağlanır mı?

Eşim ve ben Emekli Sandığı emeklisiyiz. Kızım, Emekli Sandığına bağlı memur olarak çalışıyor ve eşinden ayrıldı. Bizim vefatımız halinde babasından ya da benden aylık bağlanır mı? G. Oflaz

Emekli Sandığı iştirakçisi/emeklisi olan kız çocuğuna, bekâr veya evli olmakla birlikte sonradan boşanmış ya da dul kalmış olsa da Emekli Sandığı iştirakçisi/emeklisi ana ve/veya babadan aylık bağlanmıyor.

Kızınız eşinden ayrılmış olsa da Emekli Sandığı iştirakçisi olduğundan, Allah geçinden versin vefatınız halinde babasından ya da sizden aylık bağlanmaz.