Muayyen zamanlarda kullanılan ev için muafiyet uygulanır mı?

Emekli bürokratım. 25 yıl önce Antalya'da inşa halindeki çok katlı 3 bloktan oluşan bir kooperatifte 120 metrekarelik bir daire almıştım. Türkiye hudutları içinde başka gayrimenkulüm yok. Ankara'da eşimin dairesinde ikamet etmekteyim. Antalya'daki dairemi hiç kiraya vermedim ve bundan sonra da vermeyeceğim. Tatillerde ve fırsat düştükçe gittiğimizde kullanıyoruz. Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'ne müteaddit kereler başvurmama rağmen, devamlı oturmadığım (ikametgah olarak kullanmadığım) için emlak vergisi ödemem gerektiği gerekçesi taleplerim reddedildi. Halbuki yazılarınızda “Emlak vergisinden muaf olmak için, diğer şartlar mevcut olmak kaydıyla, bizzat oturma şartı aranmaz.” diyorsunuz. Bu dairem için emlak vergisi ödemem gerekip gerekmediğini net olarak açıklar mısınız? T. Celal Güven

İndirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi uygulamasından yararlanmak için meskende bizzat oturma (ikamet) şartı aranmıyor. Bu nedenle, sahip olduğu tek meskeni kiraya verip kirada oturanlar diğer şartları taşımaları kaydıyla indirimli vergi oranından yararlanabiliyor. Ayrıca kiraya verilmeyen boş mesken için de muafiyetten yararlanılıyor. Ancak muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında muafiyet uygulanmıyor. Sahibi olduğunuz tek meskeni 25 yıldır kiraya vermeseniz de muayyen zamanlarda kullandığınızdan emlak vergisini ödemeniz gerekiyor.

Ölen çocuğundan anne ve babaya aylık bağlanır mı?

Bağ-Kur statüsünden malulen emekli olan kızım Nisan 2021'de vefat etmiştir. Kızım bekârdı. Ben SSK emeklisiyim. Kızımdan bize aylık bağlanabilir mi veya kızımın yatırmış olduğu primler tarafımıza toptan ödeme yapılabilir mi? Varisleri annesi ve ben babasıyım. Fatih Erdizci

5510 sayılı SSGSS Kanunu'na göre, sigortalıların hak sahibi ana ve babalarına aylık bağlanması için her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartları aranıyor. Bu şartlar ana ve baba için ayrı ayrı aranıyor.

Bu bağlamda, sizin ve eşinizin durumu ayrı ayrı değerlendirilir. SSK emeklisi olduğunuzdan size aylık bağlanmaz. Eşiniz gelir/aylık almıyorsa gelir tespiti aşamasına geçilir. Gelir tespiti, hanedeki kişi başına düşen kazanca göre yapılıyor. Kazanç ve iratların tespitinde sizin ve eşinizin gelirleri dikkate alınır. Her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirin kişi başına düşen tutarı asgari ücretin net tutarından (2.557,59 TL) daha az olması halinde eşinize aylık bağlanır. Aylık bağlanamaması durumunda toptan ödeme yapılmaz.