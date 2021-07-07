Oda ve borsa emekli sandığı, çalışan yetim kıza aylık bağlamaz

Babam, Ticaret Odası'nda çalışırken 1974 yılında vefat etti. Annem ve ben Türkiye Odalar ve Borsalar Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı Genel Müdürlüğü'nden dul-yetim maaşı alıyorduk. Ben 1993 yılında kamu kurumunda çalışmaya başlayınca yetim maaşı alamadım. 2012 yılında annem vefat etti. Halen çalışmaya devam ediyorum. Bekar kız çocuğuyum. Yetim maaşı alabilir miyim? Gülay Yavuz

Banka ve sigorta şirketleri ile odalar ve borsalar birliği personeli emekli sandıkları, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geçici 20. maddesi kapsamında faaliyet göstermekte olup, dul ve yetim aylıklarının bağlanması ve kesilmesinde de 506 sayılı Kanun'a paralel hükümler uygulanmaktadır.

Buna göre, bekar olsanız da sigortalı olarak çalıştığınızdan, babanızdan yetim aylığı alma hakkınız yok. Bu hakkınız olsaydı zaten almakta olduğunuz yetim aylığı çalışmaya başladığınızda kesilmezdi, anneniz sağken de aylığınızı alabilirdiniz.

Ekim 2008 öncesi Bağ-Kur'lu yetimin aylık oranı

Bağ-Kur emeklisi babam 2001 yılında vefat etti. Ben 2009'dan 2016'ya kadar sigortalı olarak çalıştım. İşe girer girmez yetim aylığım kesildi. O arada babamın maaşını annem alıyordu. 2016'da işten ayrıldım, 2016 Şubat'ta annem vefat etti. Bana yüzde 25 oranında aylık bağlandı. İtiraz ettim, aylık alan tek kızım, neden yüzde 25 diye. Bu işin doğrusunu anlatır mısınız? Nurhan Küçük

Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılmasında sigortalının vefat tarihinde geçerli olan yasa hükümleri uygulanıyor. Ayrıca 5510 sayılı Kanun'un geçici 1. maddesi hükmüne göre, 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu'na göre bağlanan aylıkların durum değişikliği nedeniyle artırılması, azaltılması, kesilmesi veya yeniden bağlanmasında, 5510 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümleri uygulanıyor.

Babanızın vefat tarihinde geçerli olan hükümlere göre, Bağ-Kur sigortalısının kızı tek hak sahibi de olsa, hem anasız hem babasız da kalsa, yüzde 25 olan aylık bağlama oranı değişmiyor.

Temmuzda başvuran bayram ikramiyesi alamaz

Emeklilik dilekçemi 16 Temmuz 2021'de vereceğim. Kurban Bayramı'nda emeklilerin alacağı bayram ikramiyesi bana da verilir mi?

Dilek Öner

Emekli aylığı, başvuru tarihini izleyen aybaşından itibaren bağlanıyor. Bayram ikramiyesi de bayramın içinde bulunduğu ayda aylık alıyor olanlara ödeniyor.

Emeklilik için temmuz ayında başvurduğunuzda emekli aylığınız 1 Ağustos'tan itibaren bağlanır. Bu durumda bayramın içinde bulunduğu temmuz ayında aylık alıyor olmayacağınızdan, bayram ikramiyesi alamazsınız.