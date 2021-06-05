Pandemide kullanılamayan hafta tatili izinleri

Ev hizmetimde yabancı kişi çalıştırıyorum. Koronadan önce haftada bir gün izin kullandırıyor ve yol parası veriyordum. Korona ve yasaklamalar nedeni ile izin kullandıramadım/kullanamadı ama yol parası ödemeye devam ettim. Yasaklama hükümet tarafından uygulanmaya konulduğuna göre tahminen 52 gün olan bu izinleri kullandırmak zorunda mıyım? Şeref Şavklı

Sorunuzun yanıtına ilişkin yasal bir düzenleme yok. Malum, korona nedeniyle getirilen kısıtlamalar, çalışma hayatında birçok belirsizlik ve yanıtı olmayan durumlar yarattı.

Kişisel görüşüm, sokağa çıkma kısıtı nedeniyle hafta tatili iznine çıkamayan çalışan, hafta tatili gününü çalışmadan geçirmiş ise bu günler için izin kullandırmanız gerekmez. Ancak bundan sonraki süreçte, hafta tatili iznini sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı hafta içindeki herhangi bir günde kullandırabilirsiniz.

Kontrol muayenesine tabi malulen emeklilik

Engelli raporum 5 yıllık kontrollü. Malulen emekli olursam, her 5 yılda bir emeklilik başvurusunda mı bulunacağım? Nevriye Coşar Tükenmez

Mevcut raporunuz esas alınarak malullük aylığı bağlandığında, raporunuzun süreli olması her 5 yılda bir emeklilik başvurusunda bulunmanızı gerektirmez. Ancak raporda belirtilen süre sonunda kontrol muayenesine tabi tutulursunuz. Kontrol muayenesinde, tarafınıza aylık bağlanmasını sağlayan şartlarınızın devam ettiği tespit edilirse, aylığınız da devam eder. Durumunuzda iyileşme olur ve aylık bağlama şartlarını kaybederseniz aylığınız kesilir. Bu durumda, şartları sağlamanıza bağlı olarak engellilere sağlanan özel emeklilik koşullarıyla emekli olmanız mümkün olabilir.

İkramiye, emekli aylığı bağlandığında ödenir

15 Ekim 1998 tarihinde vergi dairesinde işe başladım. 22 Ağustos 1977 doğumluyum. Hiç ücretsiz izin kullanmadım. Kesintisiz çalıştım. Ne zaman emekli olabilirim? Şimdi emekli olsam ikramiyemi alıp maaş bağlanmasını bekleme şansım olur mu? Evrim Ünlü

Emeklilik için 20 yıl fiili hizmet süresi ve 55 yaş şartlarına tabisiniz. Hizmet sürenizi doldurmuşsunuz. 55 yaşınızı doldurduğunuzda emekli olmaya hak kazanırsınız.

Hizmet sürenizi tamamladığınızdan görevden ayrılıp emeklilik için yaşınızın dolmasını bekleyebilirsiniz. Ancak emekli ikramiyesi, emekli aylığı bağlandığında ödendiğinden, görevden ayrıldığınızda ikramiyeniz ödenmez. İkramiyeniz, 55 yaşınızı doldurup, başvurunuz üzerine emekli aylığınız bağlandığında ödenir.