PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sözleşmesiz ülkelerdeki çalışmaların belgelendirilmesi

1 Nisan 1962 doğumluyum. SKK başlangıç tarihim 6 Mayıs 1989. 2513 gün primim var. 1995 yılından 2020 yılına kadar anlaşmalı olmayan ülkelerde (otelci olarak) yurtdışı çalışmam var. Yurtdışında çalıştığım günleri belgelemek için pasaport giriş çıkış kayıtları yeterli mi yoksa konsolosluklardan belge mi almam gerekiyor? Diğer bir seçenek olarak, 3600 iş günü ve 60 yaş şartıyla emeklilik hakkından kalan gün sayımın primlerini toptan ödeyerek faydalanabilir miyim?

Gökhan Yörükoğlu

Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde geçen sigortalılık ve/veya işsizlik sürelerini borçlanabilmeniz için pasaport giriş çıkış kayıtları yeterli olmaz. İlgili ülkelerdeki Türk büyükelçilikleri, başkonsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikleri gibi temsilciliklerden alınacak hizmet belgesinin ibraz edilmesi gerekiyor.

Türk temsilciliklerinden hizmet belgesi talebinde bulunmak için de elinizde bulunan pasaport, iş akdi, işverence düzenlenmiş bonservis, çalışılan ülke kurumlarınca düzenlenmiş sigorta veya çalışma belgesi ve diğer belgelerle birlikte yazılı olarak ikamet ettiğiniz ildeki sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezlerine müracaat etmeniz, dilekçe ekinde ibraz edeceğiniz pasaport ve diğer belgelerin SGK tarafından onaylanan suretlerini çalışmış olduğunuz ülkelerdeki Türk temsilciliklerine göndermeniz gerekiyor.

3600 günle emeklilik için gereken eksik prim gününüz için toplu ödeme yapamazsınız. Ancak eksik prim gününüz 1259 günden az olduğundan, isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeyebilirsiniz.

Ölüm aylığında tercih değişikliği yapılabilir

1 Haziran 2021 tarihli yazınızı okudum. Meseleyi net olarak anlatmışsınız fakat bizim değişik bir problemimiz var. Annemin babası ve annesi SSK emeklisi idi, 2000 yılından önce vefat ettiler. Babam ise 2021 yılında vefat etti, SSK emeklisi idi. Şu an annem, babamdan dolayı SSK'dan dul aylığı alıyor. Babamın aylığını iptal edip dedemden ve anneannemden yetim aylığı bağlatabilir miyiz? Ömer

Anneniz, eşinden bağlanan dul aylığından vazgeçip anne ve babasından bağlanacak yetim aylıklarını tercih edebilir.

Anne ve babasından hak kazandığı aylıklardan yüksek olan aylığın tamamı, az olan aylığın yarısı ödenir. Yetim aylıkları, eşinden dul aylığının bağlandığı tarihten geçerli olmak üzere bağlanır. Hak kazandığı yetim aylıkları, almakta olduğu dul aylığından fazla ise aradaki fark kendisine ödenir.

Staj sigortası doğum borçlanmasında başlangıç sayılır

1994 yılında staj başlangıcım var. Sigorta girişim 15 Eylül 1994 olarak gözüküyor. Okulum bittikten sonra hemen evlendim ve ilk çocuğum doğdu. Sonrasında 2004 yılında işe başladım ve sigorta primim ödenmeye başladı. Ben doğum borçlanması yapabiliyor muyum? Mehtap Akbaba

Staj sigortanız, emeklilikte sigorta başlangıcı sayılmaz ama doğum borçlanmasında sigorta başlangıcı kabul ediliyor. Buna göre de staj sigortasından sonra doğan çocuğunuz için doğum borçlanması yapabilirsiniz. 2004 yılındaki sigorta başlangıcınız, borçlanacağınız süre kadar geri gelir. 7000 prim günü ve 58 yaş ya da 4500 prim günüyle 25 yıl sigortalılık süresi ve 58 yaş şartlarını sağladığınızda 4/a (SSK) statüsünden emekli olmaya hak kazanırsınız.