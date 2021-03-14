Staj sigortası doğum borçlanmasında başlangıç sayılır

Eşim 1987-88 yıllarında endüstri meslek lisesi son sınıf öğrencisiyken İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda staj yaptı. 1992 ve 2001 yıllarında iki doğum yaptı. 2017 yılında ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladı ve halen çalışıyor. Doğum borçlanmasından faydalanabiliyor mu? İ. Kürşat Cengizhanoğlu

Staj döneminde, emeklilik için gerekli olan ve uzun vadeli sigorta kolları olarak adlandırılan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına prim ödenmediğinden, staj sigortası emeklilik açısından sigorta başlangıcı sayılmıyor. Ancak 4/a (SSK) kapsamında kısa vadeli sigorta kollarına prim bildirilen staj süresine ilişkin staj başlangıcı, doğum borçlanmasında sigorta başlangıcı kabul ediliyor.

Sigortalılığı ilk defa kısa vadeli sigorta kollarına tabi prim bildirilerek başlayan kadın sigortalıların bu tarihten sonra doğan çocukları için doğum borçlanması yapması halinde, sigortalılık başlangıç tarihi uzun vadeli sigorta primi bildirilen tarihten geriye doğru borçlandığı süre kadar gidilerek tespit ediliyor.

Buna göre eşiniz, staj başlangıcından sonra doğan çocuklarınız için doğum borçlanmasından yararlanabilir. İki çocuğunuz için ikişer yıldan (720'şer günden) dört yıl (1440 gün) doğum borçlanması yapması mümkün. Doğum borçlanması emeklilik şartlarını değiştirmez ancak prim günü kazandırır.

Emekli kız çocuğuna eşi ve babasından aylık bağlanır mı?

Bir ay önce vefat eden eşim Bağ-Kur emeklisiydi. Ben ise SSK emeklisiyim. Eşimin emekli maaşından bana yüzde kaç oranında ödeme yapılacak? Babam SSK'dan emekli. (Allah geçinden versin) hak vaki olduğunda, babamın emekli maaşından bana ne kadar ödeme yapılır? Firdevs Karabulut

Vefat eden sigortalının emekli aylığının, dul eşine yüzde 50'si, aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise herhangi bir sigortalılık kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde yüzde 75'i bağlanıyor.

Vefat eden SSK sigortalısı/emeklisinin, Ekim 2008'den sonra kız çocuğuna aylık bağlanabilmesi için evli olmaması, evli olmakla birlikte sonradan boşanmış veya dul kalmasının yanı sıra, herhangi bir sigortalılık kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması gerekiyor.

Kendi çalışmanızdan dolayı emekli aylığı aldığınızdan, eşinizden yüzde 50 oranında aylık bağlanır. Allah geçinden versin, vefatı halinde SSK'lı babanızdan aylık bağlanmaz.