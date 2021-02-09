Türkiye’de emekli maaşım başlar mı?

Türkiye'de 12 yıl Emekli Sandığı'na tabi olarak öğretmenlik ve değişik işlerde çalıştım. Daha sonra Amerika'ya göç ettim. Dışardan ödemelerimi yapıp Emekli Sandığı'ndan emeklilik hakkı aldım. Yurtdışında çalıştığım sürece emekli maaşım Türkiye'de ödenmedi. Şimdi Amerika'da emekli oldum ve emekli maaşı alıyorum. Türkiye'deki emekli maaşım başlar mı? Yurtdışında emekli maaşı aldığım için emekli maaşımın bağlanamayacağı cevabı aldım. Eren Sevimli

3201 sayılı Kanun'a göre, yurtdışı hizmet borçlanması yaparak emekli olanlara emekli aylığı bağlanması için yurtdışında yabancı ülke mevzuatına tabi çalışmaması, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği almaması gerekiyor.

Yabancı ülke mevzuatına göre hak kazanılan emekli aylığı, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği değil.

Yurtdışında emekli maaşı aldığınız için emekli maaşınızın bağlanamayacağını kim söyledi bilemiyorum, ancak yurtdışında yabancı ülke (Amerika) mevzuatına tabi çalışmanız sona erdiyse, başvurunuz üzerine Türkiye'de SGK'dan hak kazandığınız emekli aylığınızın bağlanması gerekir.

İsteğe bağlı emeklilik mümkün mü?

1969 doğumlu annemin sigorta girişi 4/a'lı olarak 1989 yılında yapılmış. 60 günlük bir ödemesi mevcut. 3 çocuğu için borçlanma yapıp, isteğe bağlı emekli olabilmesi mümkün müdür? Hangi şartlarla emekli olabilir? Sibel Varol

Anneniz ilk defa sigortalı olduğu tarihten sonra doğan çocukları için doğum borçlanması yapabilir. Ancak isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödenen süreler 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalılık süresi olarak değerlendiriliyor. İsteğe bağlı sigorta kapsamında prim ödeyerek emekli olabilmesi için de 5400 prim günü ve 56 yaş şartlarını sağlaması gerekiyor.

Diğer yandan annenizin 3600 prim günü ve 58 yaş şartlarıyla 4/a (SSK) statüsünden emekli olması mümkün. Bunun için doğum borçlanmasından sonra 1230 güne kadar isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeyebilir. Eksik kalan prim gününü 4/a kapsamında çalışarak tamamlaması gerekir.

Bir de borçlanacağı sürelerin 4/a kapsamında sigortalılık süresi olarak değerlendirilmesi için, doğum borçlanması sırasında ya da öncesindeki son sigortalılık halinin 4/a kapsamında olması gerekir.