Ücretsiz izin süresinin ücretini talep edemezsiniz

17 Ekim 2020 tarihinde işyerine çağrıldım ve performanstan dolayı işten çıkarmak istediklerini ancak işten çıkarmanın yasak olması sebebiyle “Kıdem ve ihbarını verelim, sen de istifa et” dediler, ben de kabul etmedim ve şirket beni ücretsiz izne çıkardı. Şirketin herhangi bir gelir kaybı ya da üretiminde sorun yok. Hatta beni ücretsiz izne çıkarınca aynı görevi yapan iki kişi daha aldılar işe. Benim sorum şu olacak; şirket beni işten çıkarıp, işe iade davası açtığımızda ücretsiz izinde geçen sürenin maaşını talep edebilir miyim? Metin Ayyıldız

Pandemi döneminde uygulanmak üzere yapılan geçici düzenleme ile getirilen ücretsiz izin uygulaması, işverene çalışanlarını tamamen veya kısmen ücretsiz izne çıkarma hakkı veriyordu. Bunun için işverenin, çalışanın onayını alması gerekmiyordu. İşveren tarafından ücretsiz izne çıkarılmak, çalışana da haklı nedenle fesih hakkı vermiyordu. Bu bağlamda ücretsiz izne çıkarıldığınız dönem için ücret talebinde bulunmanız mümkün olmaz.

İşten ayrılırsanız tazminat alamazsınız

2019 Temmuz ayında şu an çalıştığım işyerinde işe başladım. Ayrılmayı düşünüyorum. 2004 yılında sigortalı oldum. Şu anda 4300 gün primim var. Buradan kendi isteğimle çıksam tazminat alabilir miyim? Caner Yücesan

İşten kendi isteğinizle ayrılmanız halinde kıdem tazminatına hak kazanamazsınız. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 24. maddesinde sayılan haklı nedenlerden birine bağlı olarak işten ayrılmanız halinde ancak kıdem tazminatına hak kazanabilirsiniz.

Mayıs 2008 öncesinde sigorta başlangıcı olanlardan, emekliliği için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlayanlar, kendi istekleriyle işten ayrıldıklarında kıdem tazminatına hak kazanıyorlar ancak bunlardan sizin gibi sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 tarihinden sonra olanlar, 7000 prim gününü ya da 4500 prim günüyle 25 yıllık sigortalılık süresini tamamladıklarında emeklilikleri için gereken yaş dışındaki şartları sağlamış oluyorlar.

7000 prim gününüz ya da 4500 prim günüyle 25 yıllık sigortalılık süreniz olmadığından, emekliliğiniz için gereken yaş dışındaki şartları sağlayamıyorsunuz. Dolayısıyla SGK'dan kıdem tazminatı yazısı almanız da mümkün değil.

Prim gününüze ilave, yaşınızdan indirim yapılır

29 Mayıs 1977 doğumluyum. İlk sigorta girişim Eylül 2002. Haziran 2004-Ağustos 2005 ve Eylül 2007-Ağustos 2009 dönemlerinde çalışmadım. 2004 ve 2008 doğumlu iki oğlum var. 19 Temmuz 2013 yılında küçük oğlum kaza geçirdi ve yüzde 82 ve ağır engelli durumu oluştu. Çalıştığım kurum Temmuz 2016'da KHK ile kapatıldı. 3871 prim günüm var. Emekli olma şansım var mı, varsa eğer nasıl bir yol izlemeliyim? Oğlumun kazasından sonra Temmuz 2016'ya kadar sigortam yattı. O süreyi değerlendirmem mümkün mü? Doğum borçlanması yapabilir miyim? Ümmühan Şahin

4500 prim günüyle 58 yaşınızı doldurduğunuzda 4/a (SSK) statüsünden emekli olmaya hak kazanırsınız. Kaza geçiren çocuğunuzun ağır engelli olduğu tarihten sonra ödenen prim günlerinizin dörtte biri prim gün sayınıza eklenir. Prim gün sayınıza eklenen bu süreler ayrıca emeklilik yaşınızdan indirilir. Eksik prim gününüz kalırsa, çocuklarınızın doğum tarihlerinden itibaren iki yıl içinde kalan prim ödenmemiş (çalışmadığınız) süreler için doğum borçlanması yapabilirsiniz.