Yapılandırma yasası geriye dönük borçlanma hakkı vermiyor

Rahmetli babam 1996-2000 yılları arasında kendi adına bir işle meşguldü. Vergi mükellefiyeti vardı fakat resen Bağ-Kur kaydı olmadığından vefatı sonrası yasa gereği 4 Ekim 2000 öncesini borçlandıramadık. Basında, 7326 sayılı Yasa'yla ilgili geriye dönük borçlanma hakkı getirildiği yazıyor fakat bu hak 4 Ekim 2000 öncesi resen kayıt yapılmamış kişileri kapsıyor mu, bu durumu anlayamadık. Köşenizde bu soruya cevap niteliğinde ufak bir satır açabilir misiniz? Çevremde 2000 öncesi vergi kaydı olduğu halde hizmet borçlanması yapamayan başka kişiler de var, yanıt verebilirseniz çok seviniriz. Cüneyt Şişman

Sizin de belirttiğiniz gibi Bağ-Kur sigortalılığı niteliği taşıdığı halde 4 Ekim 2000 tarihine kadar kayıt ve tescilini yaptırmamış olanların Bağ-Kur sigortalılıkları 4 Ekim 2000 tarihinden itibaren başlatıldı. 20.04.1982 ila 04.10.2000 tarihleri arasındaki vergi kayıtlarını belgelemeleri koşuluyla da, bu süreleri sigortalılık süresi olarak kazanmaları için 6 aylık başvuru süresi verildi. Babanız, bilerek veya bilmeyerek bu yasa hükümlerinden yararlanmamış.

Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasına imkan sağlayan 7326 sayılı Yapılandırma Yasası, babanız gibi Bağ-Kur kapsamında çalışması olup da kayıt ve tescilini yaptırmamış olanlara geçmişe dönük Bağ-Kur tescili ve borçlanma hakkı vermiyor.

7326 sayılı Yasa, Bağ-Kur kapsamında tescilleri yapılmış olup da prim borçları nedeniyle sigortalılık süreleri durdurulmuş olanların, durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyasına (yeniden canlandırılıp kazanılmasına) imkan sağlıyor.

Çeyiz parası sonrası diğer hak sahiplerinin aylık durumu

Eşim vefat edeli 5 yıl oldu. Bağ-Kur esnaf emeklisiydi. Emekli olmadan önceki son 2 yıl kanser hastası olduğundan, normalden daha az ödeyebildik, kızıma ve bana normalden daha az emekli aylığı bağladılar. Kızım 26 Ağustos 2020'de evlendi ve çeyiz parası aldı. Ben şimdi 1.200 lira alıyorum. Neden bu kadar az alıyorum? Muazzez P.

Emekli aylığı, sigortalının üzerinden prim ödenen kazanç tutarları ve prim gün sayısı dikkate alınarak hesaplanıyor. Eşinizin prime esas kazançları düşük ise size bağlanan dul/yetim aylığına esas alınan aylığı da düşük olacağından, sizin aylıklarınız da düşük olur.

Yetim aylığı almakta iken evlenen kız çocuğunun talebi üzerine ödenen çeyiz parası (evlenme ödeneği), kız çocuğunun almakta olduğu yetim aylığının 2 yıllık tutarı kadar oluyor.

Çeyiz parası verilmesi halinde diğer hak sahiplerinin gelir ve aylıkları, çeyiz parası verilen sürenin bitimini takip eden ödeme döneminden itibaren yeniden belirleniyor.

Buna göre dul aylığınız, kızınıza çeyiz parası verilen 2 yıllık sürenin bitimini takip eden ödeme döneminden (Eylül 2022'den) itibaren artar.