Yaştan emekli olursanız ikramiye alabilirsiniz

1972 doğumluyum. 5 Ekim 1993 tarihinde devlet memuru oldum. 22 Kasım 2016 tarihinde ihraç edildim. Nasıl ve ne zaman emekli olurum? Devlet memuru emeklisi olur muyum? Emekli ikramiyesi alır mıyım veya nasıl alırım? Prim yatıracaksam yüksek veya düşük yatırmak maaşımı etkiler mi? Toplu ödeme yapılır mı? Hidayet Çapraz

4/c (Emekli Sandığı) statüsünden normal emeklilik için 25 yıl fiili hizmet süresi ve 54 yaş, yaştan emeklilik için 15 yıl fiili hizmet süresi ve 61 yaş şartlarına tabisiniz.

Toplu prim ödeyemezsiniz. 25 yıldan eksik hizmet süreniz 3.5 yıldan (1260 günden) az olduğundan, 4/a (SSK) veya 4/b (Bağ-Kur) kapsamında prim ödeyerek tamamlayabilir ve 4/c statüsünden emekli olabilirsiniz.

Ödeyeceğiniz primlerin tutarı emekli aylığınızı etkilemez. Ancak birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden emekli olduğunuzda, memuriyetten ihraç edilmiş olduğunuzdan ikramiye alamazsınız.

Diğer seçenekte, hizmet süreniz 15 yıldan fazla olduğundan, bundan sonra prim ödemeksizin 61 yaşınız dolduğunda yaştan emekli olabilirsiniz ve bu durumda hizmetlerinizin tamamı 4/c statüsünde olacağından, memuriyet süreniz için ikramiye alabilirsiniz.

Yurtdışı borçlanmasıyla emeklilik

Almanya'dan yazıyorum. 1 Ocak 1969 doğumluyum. Türkiye'de 2019 yılında, Almanya'da Ocak 1997 yılında sigorta girişim var. Türkiye'de emekli olma şansım nedir? Borçlanma yaparak nasıl ve ne kadar ücret öderim? Kaç yaşında emekli olurum? Fehmi Özberk

Almanya'daki çalışma sürelerinizi borçlanmanız halinde, Ocak 1997 (Almanya sigorta başlangıcınız) Türkiye'de de sigorta başlangıcınız sayılır. Buna göre 4/a (SSK) statüsünden emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 5825 prim günü ve 56 yaş şartlarına tabi olursunuz.

Ancak borçlanacağınız süreler 4/b (Bağ-Kur) kapsamında geçen sigortalılık süresi olarak değerlendirileceğinden, 4/a statüsünden emekli olabilmeniz için en az son 1260 gün Türkiye'de 4/a kapsamında prim ödemeniz (çalışmanız) gerekiyor.

Diğer bir seçenek olarak, 5400 prim gününü tamamlayacak kadar süreyi borçlanıp, 58 yaşınız dolduğunda 4/b statüsünden emekli olmanız mümkün olabilir.

Borçlanacağınız her bir gün için en az, borçlanma tarihinde geçerli olan günlük asgari ücretin (bugün için 119.25 TL) yüzde 45'i kadar (53.66 TL) ödeme yapmanız gerekir. Hesaplanan borçlanma priminin de tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde ödenmesi gerekiyor.