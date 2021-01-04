Yurtdışı borçlanması emeklilik statümü etkiler mi?

Bildiğimiz üzere 1 Ağustos 2019 tarihinde yapılan değişiklikle, yurtdışı borçlanmasında prim oranı artırılıp, borçlanılan günlerin Bağ-Kur kapsamında değerlendirilmesi esasa bağlandı. Ancak bu durum genel olarak, “yurtdışı borçlanması yapacak kişiler Bağ-Kur emeklisi olacak” şeklinde algılandı. 10 Ağustos 2020 tarihinde Sözcü Gazetesi'nde yayınlanan yazınızda bu konuya ışık tutan, benim için hayati öneme sahip bir ayrıntı gözüme çarptı. Durumum hakkında bilgi almak istiyorum.

Türkiye'de 2006 SGK girişim, 2008-2013 yılları arasında yurtdışı çalışmam ve 1800 gün (5 yıl) borçlanma için belgem bulunmakta. 2013 yılından bu yana Türkiye'de çalışmaktayım ve 2700 civarı prim günüm var. Yurtdışı iş tekliflerini kabul ederek, kalıcı olarak yurtdışına yerleşmeyi düşünüyoruz.

Türkiye'de son 7 yıl içerisinde bulunan 2700 gün fiili prim günlerimin üzerine, yurtdışında 2008-2013 aralığına ait 1800 günü borçlanarak takribi 4500 gün üzerinden 60 yaşıma geldiğimde 4/a (SSK) emeklisi olabilir miyim? Yani, borçlanmayı düşündüğüm 1800 gün, ait oldukları 2008-2013 yılları arasında mı değerlendirilecek, yoksa şu anki fiili çalışmalarımın üzerine 4/b (Bağ-Kur) kapsamında prim günü olarak eklenerek (son 2520 gün durumundan) beni 9000 gün üzerinden Bağ-Kur emekliliğine mi sevk edecek? Kenan Hatipoğlu

2008-2013 yılları arasında yurtdışında geçen sigortalılık sürenizi borçlandığınızda, borçlanacağınız 1800 günlük süre, 2013 yılında sigortalı çalışmaya başladığınız tarihten geriye götürülen sürelere ait ilgili aylara mal edilir. Diğer bir deyişle, 2008-2013 yılları arasında 4/b (Bağ-Kur) kapsamında ödenmiş prim günü ve kazanç olarak değerlendirilir.

4/b kapsamında değerlendirilecek olan borçlanacağınız süre, son 2520 günlük prim ödemesi içinde yer almayacağından, 4500 prim günü ve 60 yaş şartlarını sağladığınızda 4/a (SSK) statüsünden emekli olmaya hak kazanırsınız.

Kısa çalışma süreleri borçlanılabilir mi?

Yanımda çalışan sekreter arkadaş haftalık yedi buçuk saat mesai üzerinden kısa çalışma uygulamasına dahil olmuş bulunmakta. Altı aydır bu süreç devam etmekte. Sormak istediğim iki husus var. Aylık ne kadar prim gün sayısı çalışanın hesabına ekleniyor? İleride isterse (burada eksik kalan günleri varsa) eksik günlerini ödeyerek kapatabilir mi? Gökhan İçöz

Çalışanınızın ay içerisindeki çalışma süresi karşılığında SGK'ya bildirdiğiniz prim günü dışında, çalışanın hesabına eklenen prim günü yok. Sadece kısa çalışma uygulanan günlerin genel sağlık sigortası primleri işsizlik sigortası fonundan karşılanıyor.

Kısa çalışma nedeniyle ay içerisinde eksik kalan günlerin borçlanarak ya da başka bir şekilde tamamlanması da, mevcut yasal düzenlemelere göre söz konusu değil. Ancak yaşanan pandemi nedeniyle kısa çalışma uygulama süresinin olağandan uzun sürmesi ve bu durumun sigortalıların prim günü kayıplarına sebep olması nedeniyle, ileride borçlanma hakkı verilmesi söz konusu olabilir. Bana göre bu hak verilmeli de.