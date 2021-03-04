Bir yıl oldu

Bugün…

Odatv'nin kapatılmasının birinci yılı doldu.

Bir senedir bir türlü açılmadı.

Oysa:

Tarih: 1 Temmuz 2020.

Erdoğan mealen dedi ki:

-Sadece habere erişim yasağı getirilecek, artık haber siteleri kapatılmayacak.

Arkasından ekledi:

-Buradan Adalet Bakanlığımıza, Meclis grubumuza ve ilgili tüm kurumlarımıza konuyla ilgili düzenlemenin süratle hazırlanması ve yürürlüğe konulması çağrısında bulunuyorum. Yasama dönemi bitmeden bu meseleyi halletmiş olacağımızı ümit ediyorum…

Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra hiçbir adım atılmadı.

Öyle ki:

Tarih: 29 Temmuz 2020.

“İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Yasa Tasarısı” hazırlandı. Kanunun 8. ve 9. maddelerde yeni bir müeyyide getirilecekti; site kapatılmayacak sadece içerik/haber çıkarılacaktı!

Sonra ne oldu?

Tasarı kağıt üzerinde kaldı; yasa bir türlü çıkmadı.

Odatv, açılamadı.

Bitmedi:

Tarih: 2 Mart 2021.

Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıkladı:

–Basın, yayın ve internet yoluyla işlenen suçlarda muhakeme şartı olan süreleri ifade özgürlüğünü güçlendirmek amacıyla yeniden ele alıyoruz. İfade ve basın özgürlüğüne ilişkin standartları yükseltmek için gazetecilerin mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına yönelik tedbirler geliştiriyoruz.

Erdoğan'ın bu sözlerinden umutlanalım mı? Odatv açılacak mı?

Hiç kendimizi kandırmayalım. Çünkü:

AKP BASKISI

Özel televizyonlar 1990'larda yayına başladı.

RTÜK o dönem/1994 yılında kuruldu.

O yıllar habere-programa verilen RTÜK cezası ile kanallar toptan kapatılırdı. Ki insaflıydılar; ekran bir ya da iki gün kararırdı.

Avrupa Birliği Uyum Yasaları İle bu çağ dışı uygulamaya son verildi. Ceza verilen haber ya da program gün ve saatinde kamu belgeseli yayınlanmaya başlandı.

Fakat… Son bir yılda (Halk TV'den TELE 1'e) muhalif kanallara ekran karartma uygulaması hortladı! AKP iktidarı, RTÜK ve BTK aracılığıyla televizyonlardan haber sitelerine kapatmayı baskı aracı olarak kullanmaya başladı.

Odatv'nin kapatılması iktidarın bu baskısıyla gerçekleşti.

Peki… Erdoğan'ın önceki gün söylediklerine inanırsak iktidar bundan artık vaz mı geçecek? Umutlanalım mı? İyi de… Bir yılda bu kaçıncı açıklama? Söz var icraat yok iktidarda!

Odatv'nin kapatılması defalarca TBMM gündemine, basın toplantılarına konu oldu. İktidar hiç umursamadı. Medya üzerinde otoriter tavrını sürdürmeye devam etti.

İktidar çevresinden “Odatv niçin kapalı” diye kime sorsanız “olacak şey değil” yanıtını alıyorsunuz. Ama Odatv'nin bir yıldır kapalı hali sürüyor…

TÜRKİYE'YE YAKIŞMIYOR

Mesele salt siyasetle/iktidarla sınırlı değil; hukuk/adalet boyutu da var.

Odatv'nin kapatılma kararını Anayasa Mahkemesi'ne götürdük. Anayasa Mahkemesi, Odatv'nin 3 Nisan 2020 tarihli bireysel başvurusunu “öncelikli” olarak incelemeye karar verdi. Sonuç? 11 ay geçti…

Aslında mesele bu değil; Anayasa Mahkemesi'nin internet siteleriyle ilgili verdiği kararlar var: “Kapatamazsınız” diyor. Nedense bu “emsal kararlar”/ içtihatlar yerel mahkeme tarafından görmezden geliniyor! Niye?

Odatv'nin ısrarla kapalı olması niçin isteniyor? Bu hukuksuzluk ne zaman son bulacak?

Odatv…

Sadece Türkiye'nin değil…

Sadece Ortadoğu'nun değil…

Sadece Avrupa'nın değil…

Dünyada en çok takip edilen haber siteleri arasında yer alıyordu.

Dünyaca tanınan Türkiye'nin yüz akı Odatv ısrarla bir yıldır kapalı tutuluyor; böyle bir cezalandırma yok!

Bakınız:

Odatv kapatılmadan önce yılda siteye giren kişi sayısı 80 milyon 45 bin 131…

Odatv'ye günlük haber okumak için giren kişi sayısı ortalama 1 milyon idi.

Yani… Mesele sadece Odatv değil; halkın haber alma özgürlüğü de yok edildi.

Evet, sadece Odatv'yi kapatmadılar, milyonlarca insanın haber alma özgürlüğü elinden alındı. Milyonlarca insanın gerçekleri öğrenme hakkı elinden alındı.

Yeter Odatv'yi açın artık. Ayıptır, Türkiye'ye yakışmıyor.

Ve:

İktidar dâhil herkes şundan emin olsun:

Ne yapılırsa yapılsın Odatv susmayacaktır.

Odatv, bağımsız özgür çizgisini koruyacaktır.