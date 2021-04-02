Eksantrik adam

Kadın giyim mağazası sahibi Yahudi bir ailenin çocuğuydu.

Boy kısalığına neden olan kemik hastasıydı. Kısa boyu onu zorbaların hedefi haline getirdi. Irkçı Ku Klux Klan saldırılarını bile yaşadı. Ve o bunları, “zorbalarla savaşmak, güçsüzleri korumak, sesi olmayanların sesi olmak için” ilham kaynağı gördü…

Prof. Robert B. Reich (d.1946, Pensilvanya)…

Amerikalı ekonomist…

Oxford ve Yale Üniversitesi'nde okudu…

Harvard ve Berkeley Üniversitesi'nde hocalık yaptı…

Newsweek köşe yazarı…

22 dile çevrilmiş 18 kitap yayınladı. Kitapları belgesel yapıldı…

Her ikisiyle yakın arkadaş olduğu Hillary Rodham ile Bill Clinton'u Yale Üniversitesi'nde tanıştıran oydu. Evlenmelerine vesile oldu yani…

Bill Clinton Amerikan başkanı olduğunda ilk kabinesinde Prof. Reich, Çalışma Bakanı olarak yer aldı. Bakanlığı, 1993-1997 arasında dört yıl sürdü. İcraatları iki dostun arasını açtı. Reich, güçsüzleri korumak davasından hiç vazgeçmedi…

Asgari ücreti artırmak için lobi yaptı…

Çalışan ailelere sağlık yasası çıkarttı…

Atılan işçilere sahip çıktı…

Sosyal devlet- kamusal refah sözlerini dilinden düşürmedi…

Sonuçta… “Yoldan dönen- mum gibi sönen, yorgun demokrat” Bill Clinton ile yolunu ayırdı…

Hükümetin en üst düzeylerinde işlerin nasıl yürüdüğünü ve çoğu zaman nasıl işe yaramadığını anlatan “Locked in the Cabinet” adlı kitabını yazdı…

Bugün Reich, “Clinton yönetiminin vicdanı” ve “ABD tarihinin en başarılı Çalışma Bakanlarından biri” olarak biliniyor…

NETFLIX BELGESELİ

Jacob Kornbluth (d.1972, New York)…

Amerikalı yönetmen…

Emmy Ödülü sahibi…

Ekonomik sorunları/ ülkenin gerçek gündemini herkesin anlayacağı şekilde açıklamak için, Robert B. Reich ile işbirliği yapıp kısa videolar çekti. Sonra birlikte, kâr amacı gütmeyen “Inequality Media” adlı dijital medya şirketi kurdular. Hedefleri halkı, artan gelir, servet ve siyasi güç eşitsizlikleri hakkında bilgilendirmekti…

Inequality Media için, -Sundance Film Festivali'nde ödül alan- “Herkes İçin Eşitsizlik” gibi yüzden fazla video çektiler ve bu çoğu iki dakikalık videolar bugüne kadar 300 milyondan fazla görüntülendi…

Reich ve Inequality Media bu yıl “The Common Good” adlı haftalık YouTube talk show başlattı…

2017 yılında çektikleri, “Saving Capitalism” /Kapitalizmi Kurtarmak belgeseli Netflix satın alındı. (Türkiye'de de halen gösterimde olan bu belgeseli seyretmenizi tavsiye ederim.)

Belgeselde Reich, büyük küresel şirketlerin yıllar içinde nüfuz satın almak ve siyasi iktidar üzerindeki hegemonyasını sağlamlaştırmak için nasıl finansal güç kullandığını anlatıyor. Özellikle de 2010 yılında şirketlerin seçim kampanyalarına para katkısında bulunmasına izin veren yasanın çıkarılmasıyla, sistemin tamamen bu küresel şirketlerin gölgesine girdiğini somut örnekler üzerinden açıklıyor.

Belgesel; Amerikan işçi sınıfının, küresel şirketlerin boyunduruğu altındaki politik güce karşı koymak için tabandan örgütlenme seferberliği yapmasını savunuyor…

TÜRKİYE'NİN YOLU

Robert B. Reich'ın, demokratik sosyalizmi savunan ABD başkan aday adayı Bernie Sanders'ı desteklemesinde şaşılacak durum yok:

Zenginlerden daha fazla vergi alınsın istiyorlar…

Eğitimin-sağlığın vahşi neoliberal kelepçeden kurtulmasını istiyorlar…

Asgari ücretin artırılmasını istiyorlar…

Sendikaların güçlendirilmelerini istiyorlar…

Üretim ekonomisi istiyorlar…

Uygun fiyatlı konut yapımı istiyorlar…

Emperyalist politikalara karşı çıkıyorlar… (Her ikisi de Yahudi olmalarına rağmen, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşim kurulmasını eleştirdikleri için “anti-semitik” /Yahudi karşıtı görülüyor!)

Sonuçta dedikleri şu:

Serbest piyasanın organize ediliş biçimi artık şaibelidir, düzeltilmelidir.

Büyük kitleleri vahşi kapitalizme esir düşüren bu sistem yıkılmaya mahkûmdur.

“Bu girdaptan kurtulmak şarttır” diyorlar…

“Başka dünya mümkün” diyorlar…

Robert B. Reich (ve Bernie Sanders) sisteme eleştiriler getiriyor; “Sistem: Onu Kim Kurdu, Nasıl Düzeltebiliriz” son kitabı gibi benzeri eserleriyle aslında “kapitalizmi kurtarmaya” çabalıyor. Ama küresel şirketler inatla bunu görmek istemiyor. Bu hâl demokratik sosyalizmi, kapitalizmin mabedi ABD'de bir gün mutlaka iktidara taşıyacaktır… Ya da ABD, faşizmle yok olacaktır… Tarihin bize öğrettiği bu!

Türkiye'nin yolu da farklı değil…