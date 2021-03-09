Prof. Vijay Prashad, Hintli gazeteci, tarihçi, akademisyen…

“Arap Baharı”, “Libya Kışı”, “Esmer Milletler” gibi kitapları Türkçeye çevrildi.

Bolşevik Devrimi etkisini inceleyen “Üçüncü Dünya Üzerinde Kızıl Yıldız” kitabını okurken sürpriz ile karşılaştım… Kitapta bir fotoğraf vardı:

Yıl, 1920. Sahnede modern giyimli başı açık bir genç kadın büyük çoğunluğu erkek olan salondaki insanlara konuşma yapıyordu.

Bakü'de 1-7 Eylül'de düzenlenen Doğu Emekçiler Kongresi'nde konuşma yapan bu genç kadın İstanbul'dan gelmişti. Adı, Naciye idi. Öğretmendi…

-“Dünya emperyalizmi ile isyancı Doğu halkları arasındaki mücadele, yalnız telgrafla selam ve tebrik göndererek değil teşvikat merkezi olarak kazanılır” sözünü ülkü edinerek kongreye gelmişti…

Kurultay tutanaklarına göre 234 Türk delege vardı. Tamamı Türkiye'den gelen delegeler değildi; Sultan Galiyev gibi Rusya Müslümanları yanında Enver Paşa'dan Mustafa Suphi'ye kadar Türkiye'den kaçanlar da bulunuyordu.

Keza: Kazım Karabekir'in izniyle Anadolu'dan 50'ye yakın Türk delege de kongreye katıldı…

Kongrede 37 milletten, 55'i kadın, 1.900 delege Mustafa Kemal liderliğindeki anti-emperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı destekleme kararı aldı…

İstanbul'dan gelen komünist öğretmen Naciye Hanım'a dönersem.

UÇARI FEMİNİSTLER

Yıl, 1919. Büyük savaşın sonu…

Emperyalizm dört koldan Anadolu'yu işgal ediyordu…

Sultanahmet'teki miting kürsüsüne çıkan kadınlar arasında Naciye Hanım da vardı. Başta İzmir işgali olmak üzere kadınları direnişe çağırdı…

Ve:

Doğu halklarıyla ittifak kurarak, Anadolu'daki emperyalizmden kurtuluşun mümkün olacağına inanarak Bakü'deki Doğu Emekçiler Kongresi'ne gitti.

Naciye Hanım, Azerbaycan'dan Şabanova ve Dağıstan'dan Bulaç ile kurultay divanına seçilen üç kadından biri oldu…

Naciye Hanım divana seçilince kısa teşekkür konuşması yaptı. Türkçe konuşması Şabanova tarafından Rusçaya çevrildi:

-“Doğu'nun kadınlarının şu anda başlattıkları hareketi, toplumsal hayat içinde kadının yerini narin bir bitkinin veya zarif bir taş bebeğin yeri gibi görmekten memnuniyet duyacak uçarı feministlerin bakış açısından görmemek gerekir. Bu hareket şu anda tüm dünya ölçeğindeki genel devrimci hareketin ciddi ve zorunlu sonucu olarak görülmelidir…

-“Doğu'nun kadınları yalnızca bazılarının sandığı gibi çarşafa bürünmeden sokağa çıkma hakkını elde etmek için mücadele etmiyor. Yüksek ahlâki gayeleri olan Doğu'nun kadını için çarşaf sorunu son plandadır. İnsanlığın yarı nüfusunu oluşturan kadınlar, eğer erkeklerle eşit haklara kavuşamazsa, insan toplumunun ilerlemesi elbette ki olanaksızdır; Doğu toplumlarının geri kalmış durumu bunun tartışmasız kanıtıdır…”

AMA KORKMUYORUZ

Naciye Hanım konuşmasını şöyle sürdürdü:

-“Doğulu kadınların savaşı zorludur, çünkü ayrıca erkeklerin istibdadına karşı savaşıyorlar. Siz Doğulu erkekler eğer geçmişte olduğu gibi kadınların kaderine kayıtsız kalırsanız, emin olun ki, ülkelerimizi ve onunla birlikte kendinizi ve bizi mahvedeceksin. Alternatif ise bizim de haklarımızı kazanmak için diğer ezilenlerle birlikte ölümüne bir savaşa girişmemizdir. Kadınların belli başlı taleplerini kısaca ortaya koyacağım.

Eğer kendinizi özgürleştirmek istiyorsanız, taleplerimize kulak verin ve bizimle etkin bir işbirliğine girin:

-Tüm haklarda tam eşitlik.

-Erkeklerle aynı ölçüde eğitim fırsatı.

– Çok eşliliğin kaldırılması; evliliğe ilişkin kadın ve erkek arasındaki haklarda eşitlik.

-Kadınların tüm istihdam üretimine kısıtlamasız kabul edilmesi.

-Bütün kent, kasaba ve köylerde kadınların hakları ve korunması amacıyla şuraların örgütlenmesi…”

Naciye Hanım sözlerini şöyle bitirdi:

-“Hâlâ yolları seçilemeyen karanlıklar içerisinde olabiliriz. Hâlâ bizi yutacak uçurumların kenarında olabiliriz. Ama korkmuyoruz. Zira biliyoruz ki, gün doğumuna erişmek için gecenin içinden geçmek gerekir…”

Naciye Hanım'ın konuşması coşkulu alkışlarla kesildi. Delegeler ayağa kalkarak “Yaşasın Doğu'nun kadınlarının kurtuluşu” sloganını attı. Bunu “Yaşasın Şark'ın azat kadınları” sloganı takip etti…

Naciye Hanım gibi devrimci kadınların zorlu mücadelesi kesintisiz yüz yıldır sürüyor.

Birileri ise 21'inci yüzyılda kadınlara yönelik şiddeti önleyen İstanbul Sözleşmesi'ni rafa kaldırmaya çabalıyor…

Kazanan Naciye Hanımlar olacak…