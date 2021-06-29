Oyunu bozacağız

17 Aralık 2013.

Türkiye güne FETÖ savcı-polislerinin operas­yonuyla uyandı.

Başbakan Erdoğan, İstanbul'daki oğlu Bilal'i telefonla aradı:

-“Şimdi Hamdi'yi çağı­rın” dedi.

Bilal Erdoğan, babasının “Hamdi” derken Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu'yu kast ettiğini anladıktan sonra Başba­kan, “(Savcı) Zekeriya (Öz) bu işin içinde, tamam mı?” diye devam etti.

Oğlundan “Tamam” yanıtı alan Başbakan, “(Hamdi Topçu) onun­la (Zekeriya Öz ile) bu işi konuşarak, ‘Arkadaş bu işi bugün bitirmen lazım' ona bunu dersin” ifadesini kullandı.

Konuşmanın devamın­da Bilal Erdoğan, Hamdi Topçu'nun Zekeriya Öz'le ilişkisini sorguladı. Baş­bakan yanıt olarak “Onla hukuku var, o bana aldı geldi” dedi.

Bilal Erdoğan, “Hamdi Bey'le konuşayım öğleden sonra, inşallah akşam da görüşürüz” diye yanıt verdi babasına…

Birkaç saat sonra yapılan ikinci telefon konuşmasında, Bilal Erdoğan “Hamdi Bey'in yanından çıktım, akşam 6.00'da görüşecekler” dedi. Başbakan'ın “6 geç olur, 6'da işi bitmiş olur” sözleri üzerine Bilal Erdoğan, Hamdi Top­çu'nun Zekeriya Öz ile telefonda konuştuğunu belirtti.

Savcı Öz'ün Hamdi Topçu'ya “Telefondan haberim yok demiş, bir de dosya doluymuş” diyen oğluna, Başbakan, “Yalan söylüyor tabii, hem ‘habe­rim yok' diyor, hem ‘dosya dolu' diyor, nasıl oluyor bu iş?” diye sordu.

Kaydın sonunda, oğluna görüşmeyi Hamdi Top­çu'nun yerinde mi yaptı­ğını soran Başbakan Erdo­ğan “evet” yanıtını alınca “yanlış yaptın” dedi…

KİM BU TOPÇU

Hamdi Topçu, Rize/ Çayeli-Karaağaç (Derecik) Köyü doğumlu.

Dedesi Rusya'da 25 yıl fırıncılık yapmıştı; babası da fırıncıydı.

1974'de İstanbul'a göç ettiler…

Ortaokul ve liseyi İstan­bul'da okudu. Hem çalıştı, hem okudu.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini 1986 yılında bitirdi.

Erdoğan'ın mali müşaviri idi. AKP ikti­darınca THY'ye alındı; ve basamaklar hızlıca tırman­dırıldı.

1 Nisan 2003'de THY yönetimine girdi.

17 Aralık 2009'da THY yönetim kurulu başkanı oldu.

6 Nisan 2015'te kendi­si “istifa ettim” dese de, 17 Aralık günü gösterdiği tavrı sebebiyle Erdoğan tarafından görevden alındı. (Ki Başbakan Erdoğan'ın, Ergenekon kumpasları başlayınca makam aracı olarak kullandığı Mercedes S 600 otomobilin 2008'de Zekeriya Öz'e verilmesini sağlayan da Hamdi Top­çu idi! Neler neler… THY paraları Topçu dönemin­de neden FETÖ'cü Bank Asya'ya yatırıldı? Erdoğan, Topçu'nun kızının 8 Eylül 2014'deki düğününe bile gitmedi.)

Peki, uzatmayayım; TH­Y'den gönderilen Hamdi Topçu nerede görev yaptı:

Sezgin Baran Korkmaz'ın sahibi olduğu BoraJet! Danışman oldu…

YEMEZLER ARKADAŞ

Hamdi Topçu'nun Borajet ile ilgisi eskilere dayanıyordu. Örne­ğin… Yönetim Kurulu Başkanı iken 2011 yılında Borajet ile anlaş­ma yaptı; Borajet uçakları THY/AnadoluJet adına uçtu! Daha ortada Sezgin Baran Korkmaz yoktu! BoraJet, FETÖ kontrolün­de idi…

Sadece Hamdi Topçu değil, ekibinde yer alan Serdar Uygur, Hüseyin Bağrıyanık, Nejdet Gür­soy BoraJet'e geçti.

Keza: Topçu'nun ada­mı Coşkun Kılıç'ın da BoraJet'e genel müdür olması bekleniyordu. Ol­madı. Çünkü:

Sezgin Baran Korkmaz, BoraJet alımında büyük kazık yediğini anladı! Kazık atanlar Topçu ekibi miydi?

Aynı iddiayı sürdürüyo­rum:

Sezgin Baran Korkmaz, Borajet'e çökmedi.

BoraJet, Sezgin Baran Korkmaz'a kakalandı. İflas halindeki BoraJet'in kapanması an meselesiy­di. Ve, hâlâ “Sezgin Baran Korkmaz BoraJet'e çök­tü” diye manşet atılıyor!

Hamdi Topçu gittikten sonra yerine gelen (Erdo­ğan'ın İBB'den beri yanın­dan bulunan) İlker Aycı, -FETÖ ilişkisinden dola­yı- BoraJet ile wet lea­se/ mürettebatıyla birlikte uçak kiralama anlaşması­nı 2016 yılında feshetti. Ortada daha Sezgin Baran Korkmaz yoktu!

BoraJet sahibi Yalçın Ayaslı, ortakları (karanlık işler organizatörü FETÖ elemanları) Faruk Ba­yındır ve Halil İbrahim Koca ilişkisini açıklamı­yor…

Yalçın Ayaslı, Hamdi Topçu'dan hiç bahsetmi­yor…

FETÖ kalemleri des­teğiyle, BoraJet-FETÖ ilişkisinin üzerini örtme­ye çalışıyor. Yemezler. Çık konuş Ayaslı; tüm bu girift işlerin-ilişkilerin başında hangi AKP milletveki­li vardı?

Bu arada…

Gazetecilikte ses çıkarmak, öğrenmekten daha kolay! Bunca yaşan­mışlığa rağmen FETÖ'nün medya üzerindeki ağırlığı hâlâ sürüyor; tweetleri manşet yapılıyor!

Bu oyunu bozacağız…