Oyunu bozacağız

17 Aralık 2013.
Türkiye güne FETÖ savcı-polislerinin operasyonuyla uyandı.
Başbakan Erdoğan, İstanbul'daki oğlu Bilal'i telefonla aradı:
-“Şimdi Hamdi'yi çağırın” dedi.
Bilal Erdoğan, babasının “Hamdi” derken Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu'yu kast ettiğini anladıktan sonra Başbakan, “(Savcı) Zekeriya (Öz) bu işin içinde, tamam mı?” diye devam etti.
Oğlundan “Tamam” yanıtı alan Başbakan, “(Hamdi Topçu) onunla (Zekeriya Öz ile) bu işi konuşarak, ‘Arkadaş bu işi bugün bitirmen lazım' ona bunu dersin” ifadesini kullandı.
Konuşmanın devamında Bilal Erdoğan, Hamdi Topçu'nun Zekeriya Öz'le ilişkisini sorguladı. Başbakan yanıt olarak “Onla hukuku var, o bana aldı geldi” dedi.
Bilal Erdoğan, “Hamdi Bey'le konuşayım öğleden sonra, inşallah akşam da görüşürüz” diye yanıt verdi babasına…
Birkaç saat sonra yapılan ikinci telefon konuşmasında, Bilal Erdoğan “Hamdi Bey'in yanından çıktım, akşam 6.00'da görüşecekler” dedi. Başbakan'ın “6 geç olur, 6'da işi bitmiş olur” sözleri üzerine Bilal Erdoğan, Hamdi Topçu'nun Zekeriya Öz ile telefonda konuştuğunu belirtti.
Savcı Öz'ün Hamdi Topçu'ya “Telefondan haberim yok demiş, bir de dosya doluymuş” diyen oğluna, Başbakan, “Yalan söylüyor tabii, hem ‘haberim yok' diyor, hem ‘dosya dolu' diyor, nasıl oluyor bu iş?” diye sordu.
Kaydın sonunda, oğluna görüşmeyi Hamdi Topçu'nun yerinde mi yaptığını soran Başbakan Erdoğan “evet” yanıtını alınca “yanlış yaptın” dedi…
Hamdi Topçu, Rize/ Çayeli-Karaağaç (Derecik) Köyü doğumlu.
Dedesi Rusya'da 25 yıl fırıncılık yapmıştı; babası da fırıncıydı.
1974'de İstanbul'a göç ettiler…
Ortaokul ve liseyi İstanbul'da okudu. Hem çalıştı, hem okudu.
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini 1986 yılında bitirdi.
Erdoğan'ın mali müşaviri idi. AKP iktidarınca THY'ye alındı; ve basamaklar hızlıca tırmandırıldı.
1 Nisan 2003'de THY yönetimine girdi.
17 Aralık 2009'da THY yönetim kurulu başkanı oldu.
6 Nisan 2015'te kendisi “istifa ettim” dese de, 17 Aralık günü gösterdiği tavrı sebebiyle Erdoğan tarafından görevden alındı. (Ki Başbakan Erdoğan'ın, Ergenekon kumpasları başlayınca makam aracı olarak kullandığı Mercedes S 600 otomobilin 2008'de Zekeriya Öz'e verilmesini sağlayan da Hamdi Topçu idi! Neler neler… THY paraları Topçu döneminde neden FETÖ'cü Bank Asya'ya yatırıldı? Erdoğan, Topçu'nun kızının 8 Eylül 2014'deki düğününe bile gitmedi.)
Peki, uzatmayayım; THY'den gönderilen Hamdi Topçu nerede görev yaptı:
Sezgin Baran Korkmaz'ın sahibi olduğu BoraJet! Danışman oldu…
Hamdi Topçu'nun Borajet ile ilgisi eskilere dayanıyordu. Örneğin… Yönetim Kurulu Başkanı iken 2011 yılında Borajet ile anlaşma yaptı; Borajet uçakları THY/AnadoluJet adına uçtu! Daha ortada Sezgin Baran Korkmaz yoktu! BoraJet, FETÖ kontrolünde idi…
Sadece Hamdi Topçu değil, ekibinde yer alan Serdar Uygur, Hüseyin Bağrıyanık, Nejdet Gürsoy BoraJet'e geçti.
Keza: Topçu'nun adamı Coşkun Kılıç'ın da BoraJet'e genel müdür olması bekleniyordu. Olmadı. Çünkü:
Sezgin Baran Korkmaz, BoraJet alımında büyük kazık yediğini anladı! Kazık atanlar Topçu ekibi miydi?
Aynı iddiayı sürdürüyorum:
Sezgin Baran Korkmaz, Borajet'e çökmedi.
BoraJet, Sezgin Baran Korkmaz'a kakalandı. İflas halindeki BoraJet'in kapanması an meselesiydi. Ve, hâlâ “Sezgin Baran Korkmaz BoraJet'e çöktü” diye manşet atılıyor!
Hamdi Topçu gittikten sonra yerine gelen (Erdoğan'ın İBB'den beri yanından bulunan) İlker Aycı, -FETÖ ilişkisinden dolayı- BoraJet ile wet lease/ mürettebatıyla birlikte uçak kiralama anlaşmasını 2016 yılında feshetti. Ortada daha Sezgin Baran Korkmaz yoktu!
BoraJet sahibi Yalçın Ayaslı, ortakları (karanlık işler organizatörü FETÖ elemanları) Faruk Bayındır ve Halil İbrahim Koca ilişkisini açıklamıyor…
Yalçın Ayaslı, Hamdi Topçu'dan hiç bahsetmiyor…
FETÖ kalemleri desteğiyle, BoraJet-FETÖ ilişkisinin üzerini örtmeye çalışıyor. Yemezler. Çık konuş Ayaslı; tüm bu girift işlerin-ilişkilerin başında hangi AKP milletvekili vardı?
Bu arada…
Gazetecilikte ses çıkarmak, öğrenmekten daha kolay! Bunca yaşanmışlığa rağmen FETÖ'nün medya üzerindeki ağırlığı hâlâ sürüyor; tweetleri manşet yapılıyor!
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