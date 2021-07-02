Seks kaseti

Bodrum'da bir otel dü­şünün ki:

Adı, Palmira oldu.

Divan Palmira oldu.

Rixos oldu.

Golden Savoy oldu.

Jumeirah Bodrum Palace oldu.

Paramount Hotel oldu.

Duja Be Premi­um oldu.

Otel, şimdilik bu son isimle hizmet veriyor.

Otelin son sahibi ola­rak gözüken isim Şaban Kayıkçı!

Şaban Kayıkçı adını bir yerde hatırlıyordum. Sonunda buldum; sizi on yıl önceye götüreceğim: Ki o zamanlar AKP ve MHP ittifak değil…

MHP yöneticisi-millet­vekili Mehmet Ekici bir satış üzerinde titizlikle çalıştı.

Konuyu TBMM Genel Kurulu'nda gündeme getirmek istedi; söz hakkı verilmedi.

Tarım Bakanı Mehdi Eker'e çeşitli sorular yö­neltti; “devlet sırrı” ol­duğu gerekçesiyle cevap alamadı.

Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu, ses çıkmadı.

Başbakanlık Teftiş Ku­rulu ile Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kuru­lu'na başvurmayı plan­lıyordu ki, siyasi hayatı bitirildi! Türkiye seçime giderken FETÖ kum­pası sonucu (BoraJet sahibi FETÖ elemanı Faruk Bayındır'ın fi­nanse ettiği) bir sitede yayınlanan seks kase­ti yüzünden, 20 Mayıs 2011 tarihinde MHP'deki görevinden ve milletve­killiği adaylığından istifa etmek zorunda kaldı.

MHP'li Mehmet Eki­ci'nin üzerinde çalıştığı konu neydi?

BİR SIR VAR

GÜBRETAŞ/Gübre Fabrikaları Türk A. Ş.

Tarım sektörüne kimyevi gübre tedarik etmek amacıyla 6 Kasım 1952 tarihli kamu şirketi olarak kuruldu.

1993'teki özelleştirme sonrası, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, GÜBRETAŞ'ın ana hissedarı oldu. Yıllar içinde diğer hissedarlar ortaya çıktı. Mesela:

-TARNET Tarım Kredi bilişim Hiz. San. Tic. AŞ vardı… (Sitesinin “Hakkımızda” bölümü yıllardır yapım aşamasında.)

-TARKİM Bitki Koruma San. Tic. AŞ vardı… (Bu arada yukarıda ismini yazdığım; zirai ilaçlama yapan TARKİM Havacılık sahibinin (FETÖ kaçkını-BoraJet sahibi) Faruk Bayındır olduğunu eklemeliyim. Devam edeyim:

Bir diğer ortak Gübretaş Maden Yatırımcıları A.Ş. ( Ki bunun kurumsal sitesi de yapım aşamasında!)

Büyük ortak Razi Petrochemical. Co kurumsal sitesi ise Farsça.

Bir sır saklanıyor. MHP'li Mehmet Ekici bu sırla ilgiliydi. Razi, İran şirketi gözüküyordu ama tam öyle değildi:

Gübretaş, İran'da 2008'de özelleştirilen bu “Razi” isimli gübre fabrikasını 656 milyon dolara satın aldı. Ancak:

Gübretaş yüzde 47 hisseye sahip olurken, yüzde 23.91'lik hisse ihaleden kısa bir süre önce kurulan bir firmaya ve yüzde 11.95'lik hisse ise batık bir şirkete, üstelik hiçbir sermaye katkısı olmadan verildi! (Hissenin 16.68'lik bölümü de İranlı şirket ve Razi çalışanları arasında paylaştırıldı.)

Peki, iki Türk şirketi kimindi?

DİYARBAKIR LOBİSİ

Konsorsiyuma dâhil edilen şirketlerden…

Biri, 31 Ocak 2008 tarihinde (eski parayla) 5 milyon TL sermaye ile kurulan Asya Gaz A.Ş…

Diğeri de (eski parayla) 88.500 TL taşıt kredisini ödeyemediği için hakkın­da iflas davası açılmış Ta­bosan Mühendislik A.Ş. idi.

Asya Gaz A.Ş., 31 Ocak 2008 tarihinde tica­ret siciline tescil ettirildi. Petrol, petrol türevlerinin işlenmesine ilişkin tesisler kurmak, işletmek, pet­rol ile kimya ürünlerinin ithalatını ve ihracatını yapmak olarak beyan edildi. İyi de…

Hiçbir tecrübesi, refe­ransı olmayan, bütçesi, bilançosu ve anılan tarih­te faaliyeti bulunmayan bir şirketti; Asya Gaz A.Ş. Böyle bir şirke­te Vakıfbank ve Halk­bank 7 Nisan 2008 tarihinde 20 milyon Euro kredi verdi! Detay­lara boğmayayım sizi.

Soru şuydu; Gübre­taş, İran şirketi Razi'yi tek başına satın alabi­lecek imkanlara sahip iken, birisi henüz yirmi günlük Asya Gaz A.Ş ve bir diğeri de mahkeme kararıyla iflası istenmiş Tabosan Mühendislik A.Ş. firmalarıyla neden ortak yapıldı!

Dönemin Tarım Baka­nı Mehdi Eker bu soru­lara “devlet sırrı” diye yanıt vermedi!

Mehdi Eker, Diyar­bakırlı hemşehrisi Asya Gaz A.Ş. sahibi Şaban Kayıkçı'yı mı korudu?

Düne kadar Diyarbakır İl Tarım'da memurluk yapan Şaban Kayık­çı, nasıl oldu da bu kadar kısa sürede bu derece büyük servet yaptı?

Şaban Kayıkçı'nın arkasında 20 yıldır Er­doğan'a pek yakın Di­yarbakırlı hangi AKP milletvekili var?

Bodrum'daki otel me­selesi Razi yanında çerez kalır…