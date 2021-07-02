Bodrum'da bir otel düşünün ki:
Adı, Palmira oldu.
Divan Palmira oldu.
Rixos oldu.
Golden Savoy oldu.
Jumeirah Bodrum Palace oldu.
Paramount Hotel oldu.
Duja Be Premium oldu.
Otel, şimdilik bu son isimle hizmet veriyor.
Otelin son sahibi olarak gözüken isim Şaban Kayıkçı!
Şaban Kayıkçı adını bir yerde hatırlıyordum. Sonunda buldum; sizi on yıl önceye götüreceğim: Ki o zamanlar AKP ve MHP ittifak değil…
MHP yöneticisi-milletvekili Mehmet Ekici bir satış üzerinde titizlikle çalıştı.
Konuyu TBMM Genel Kurulu'nda gündeme getirmek istedi; söz hakkı verilmedi.
Tarım Bakanı Mehdi Eker'e çeşitli sorular yöneltti; “devlet sırrı” olduğu gerekçesiyle cevap alamadı.
Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu, ses çıkmadı.
Başbakanlık Teftiş Kurulu ile Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'na başvurmayı planlıyordu ki, siyasi hayatı bitirildi! Türkiye seçime giderken FETÖ kumpası sonucu (BoraJet sahibi FETÖ elemanı Faruk Bayındır'ın finanse ettiği) bir sitede yayınlanan seks kaseti yüzünden, 20 Mayıs 2011 tarihinde MHP'deki görevinden ve milletvekilliği adaylığından istifa etmek zorunda kaldı.
MHP'li Mehmet Ekici'nin üzerinde çalıştığı konu neydi?
GÜBRETAŞ/Gübre Fabrikaları Türk A. Ş.
Tarım sektörüne kimyevi gübre tedarik etmek amacıyla 6 Kasım 1952 tarihli kamu şirketi olarak kuruldu.
1993'teki özelleştirme sonrası, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, GÜBRETAŞ'ın ana hissedarı oldu. Yıllar içinde diğer hissedarlar ortaya çıktı. Mesela:
-TARNET Tarım Kredi bilişim Hiz. San. Tic. AŞ vardı… (Sitesinin “Hakkımızda” bölümü yıllardır yapım aşamasında.)
-TARKİM Bitki Koruma San. Tic. AŞ vardı… (Bu arada yukarıda ismini yazdığım; zirai ilaçlama yapan TARKİM Havacılık sahibinin (FETÖ kaçkını-BoraJet sahibi) Faruk Bayındır olduğunu eklemeliyim. Devam edeyim:
Bir diğer ortak Gübretaş Maden Yatırımcıları A.Ş. ( Ki bunun kurumsal sitesi de yapım aşamasında!)
Büyük ortak Razi Petrochemical. Co kurumsal sitesi ise Farsça.
Bir sır saklanıyor. MHP'li Mehmet Ekici bu sırla ilgiliydi. Razi, İran şirketi gözüküyordu ama tam öyle değildi:
Gübretaş, İran'da 2008'de özelleştirilen bu “Razi” isimli gübre fabrikasını 656 milyon dolara satın aldı. Ancak:
Gübretaş yüzde 47 hisseye sahip olurken, yüzde 23.91'lik hisse ihaleden kısa bir süre önce kurulan bir firmaya ve yüzde 11.95'lik hisse ise batık bir şirkete, üstelik hiçbir sermaye katkısı olmadan verildi! (Hissenin 16.68'lik bölümü de İranlı şirket ve Razi çalışanları arasında paylaştırıldı.)
Peki, iki Türk şirketi kimindi?
Konsorsiyuma dâhil edilen şirketlerden…
Biri, 31 Ocak 2008 tarihinde (eski parayla) 5 milyon TL sermaye ile kurulan Asya Gaz A.Ş…
Diğeri de (eski parayla) 88.500 TL taşıt kredisini ödeyemediği için hakkında iflas davası açılmış Tabosan Mühendislik A.Ş. idi.
Asya Gaz A.Ş., 31 Ocak 2008 tarihinde ticaret siciline tescil ettirildi. Petrol, petrol türevlerinin işlenmesine ilişkin tesisler kurmak, işletmek, petrol ile kimya ürünlerinin ithalatını ve ihracatını yapmak olarak beyan edildi. İyi de…
Hiçbir tecrübesi, referansı olmayan, bütçesi, bilançosu ve anılan tarihte faaliyeti bulunmayan bir şirketti; Asya Gaz A.Ş. Böyle bir şirkete Vakıfbank ve Halkbank 7 Nisan 2008 tarihinde 20 milyon Euro kredi verdi! Detaylara boğmayayım sizi.
Soru şuydu; Gübretaş, İran şirketi Razi'yi tek başına satın alabilecek imkanlara sahip iken, birisi henüz yirmi günlük Asya Gaz A.Ş ve bir diğeri de mahkeme kararıyla iflası istenmiş Tabosan Mühendislik A.Ş. firmalarıyla neden ortak yapıldı!
Dönemin Tarım Bakanı Mehdi Eker bu sorulara “devlet sırrı” diye yanıt vermedi!
Mehdi Eker, Diyarbakırlı hemşehrisi Asya Gaz A.Ş. sahibi Şaban Kayıkçı'yı mı korudu?
Düne kadar Diyarbakır İl Tarım'da memurluk yapan Şaban Kayıkçı, nasıl oldu da bu kadar kısa sürede bu derece büyük servet yaptı?
Şaban Kayıkçı'nın arkasında 20 yıldır Erdoğan'a pek yakın Diyarbakırlı hangi AKP milletvekili var?
Bodrum'daki otel meselesi Razi yanında çerez kalır…YAZARIN TÜM YAZILARI