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Amin alayları yola çıktı!..

Eğitim Bakanlığı, 7 yıl sonra apar topar 20. Milli Eğitim Şurası'nı topladı. Sarayda başlayıp 5 yıldızlı otelde süren şura tam bitmek üzereydi ki Eğitim Bir Sen, ‘Okul öncesinde 4-6 yaşa din, ahlak ve değerler eğitimi' dahil 4 madde önerdi. Oysa bu madde şura gündeminde olmadığı için komisyonda reddedilmişti. Bakan Mahmut Özer'in onayı ile genel kurula getirilip oy çokluğuyla 128 tavsiye kararı içine sokuldu. Erken yaşta din eğitimi için bir emrivaki mi yapıldı? Olup biteni doğru analiz için şuranın yapıldığı 1-3 Aralık'tan 5 gün öncesine dönelim. Özer'in ilk atadığı prenslerinden Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger, 26 Kasım'da sümen altından ‘gizli' programı çıkardı.

KAYIP BEŞ GÜN

1973 tarihli Milli Eğitim Temel Kanunu ile 2018'de çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Talim Terbiye Kurulu İmam Hatip Ortaokulu Din Dersi Programı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Kursları gibi 8 ayrı yasa ve yönetmelik, 48-72 aylıklara din eğitimi için dayanak yapıldı. Bu yasaların hiçbirinde 4-6 yaşa din eğitimiyle ilgili bir tek madde yoktu. Bakan ‘olur' verince erken yaşta din eğitimi kurs programı, şuradan 5 gün önce 81 il MEM'ne gönderildi. Din kursları için Dülger, 2016'da çıkan ve okula hiç gitmemiş yetişkinlere okuma yazma kursu ile dikiş nakış, hat, resim, aşçılık gibi mesleki kurslar açılması içerikli yaygın eğitim yasasını gerekçe gösterdi. Bu yasa da din kursu açılışına izin vermiyor.

LEGAL KALKAN

‘Milli' eğitim politikasını belirlemek için Eğitim Bakanlığı, eğitimcileri bile şurada toplamadan Diyanet imamlarıyla din eğitimi kararını almıştı. Kurs programı ‘alan' bölümüne açık açık ‘din eğitimi' diye yazdılar. MEB Temel Kanunu'nu çiğnenerek halen yürürlükte olan 1924 tarihli Cumhuriyet'in devrim yasalarından Tevhid-i Tedrisat yok sayıldı. Kurs adı altında Sıbyan Mektepleri'nin açılışı için MEB'in kendisi adım attı. Soyut ve somutu ayıramayan sabi sübyanlara din eğitimi verme kararı, 20. Milli Eğitim Şurası'ndan 5 gün önce yürürlüğe girdi. İktidarın eğitimdeki sesi Eğitim Bir Sen de yasalara aykırı 4-6 yaşa din eğitimi için şurayı ‘legal kalkan' yapmak için aracı oldu.

ŞURA SAYILMAZ

Okul öncesinde artık 4-6 yaşındaki çocuklara, “Değerler Eğitimi”, “Dinimi Seviyorum”, “Kur'an-ı Kerim'i Seviyorum”, “Peygamberimi Seviyorum” adlı her biri 72 saatlik 4 program açılıp yılda 288 saat din eğitimi verilecek. MEB'in, “İnançlı bir nesille toplum ve sağlam bir din inşası hedefledik” diye altını çizdiği programı, din öğretmenleri ve imamlar birlikte hazırladı. Diyanet'in Değerler Eğitimi ve MEB ders materyalleri kullanılacak. Eğitmenlere, kişisel notlarıyla ders yapma imtiyazı da tanındı. Kurs yeri olarak ‘okul' gösterilse de cami, vakıf ve derneklere kapı açık bırakıldı. Osmanlı'nın 4-6 yaş çocuklara başta sarık, sırtta cübbe çarşafla din eğitimi vermek için cami yanlarına açtığı Sıbyan Mektepleri, MEB'in kurslarıyla resmileşti.

SABİ SÜBYANLAR

Hilafetle yönetilen Osmanlı'nın sokaklara alkışla çıkan Amin Alayları, Cumhuriyetle yönetilen Türkiye'de laikliğe aykırı da olsa şeriat eğitimi için geri döndü. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın istediği gibi çocuklara MEB onaylı ‘okul öncesi diploması' da verilecek. 4-6 yaşındaki sabi sübyana bu kurslarda ne öğretilecek? Diyanet bile 248 sayfalık eğitici kitabında imamları, “4-6 yaş düşle gerçeği ayıramaz. Hayali oyunlar oynar. Ölümü 4-5 yaşlarında uzun bir uykuyla bir tutup yavaş yavaş ölümden korkmaya başlar” diye uyarırken MEB aynı yaştaki çocuklara besmeleyle başlayıp Kelime-i Şahadet'le cennet cehennemi bile anlatacak. Penguen, tavşan, kedi, arı, kuş, börtü böcek gibi sevimli çizgi kahramanlarla taze beyinlere ‘namaz, rüku, secde, abdest, hac, oruç, tevhit, kurban kesme gibi ibadetler öğretilecek.

DİNDAR DİPLOMASI

Çocuklar anlamasa da Fatiha, Fil, Kevser ve İhlas sureleri ezberletilip “İmtihan, lütuf, gazap, sapkınlık, medet, kulluk, ahiret, hesap, ceza günü, doğurmak, doğurulmak” kavramları anlatılacak. Atatürkçü İlahiyatçı-Yazar Cemil Kılıç kurs programını, “Türk çocuklarına ana dil bilinci, sevgisi aşılanmadan Arapça kutsanarak dayatılıyor. Bu program hilafet özlemiyle yeni bir toplum inşa edip yeni bir devlet kurmak isteyenlerce tasarlanmış, Türk Milleti'ni Araplaştırma Projesi. Çocuklar için tam bir pedagojik felaket” diye analiz etti. Diyanet 6 yıl önce 4-6 yaşa başlattığı Değerler Eğitimi'yle 200 bin çocuğa ulaşabildi. Türkiye'de 4-6 yaş arasında 3.6 milyon çocuk var. Dindar nesil hedefi için iktidar bu kez, tek başına tuvalete bile gidemeyen, parmak kasları bile gelişmemiş, 48 aylık bebelerin peşine düştü!