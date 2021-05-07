Marlon’u bırak Maarif’e bak!..

Hollywood'un efsane oyuncularından Marlon Brando; devlete sızmış cinayet, kumar, uyuşturucu, rüşvet çarkındaki suç örgütü lideri Sicilyalı Vito Corleone rolüyle, The Godfather yani Baba filmdeki oyunculuğuyla Oscar kazandı. Kızılderililere ırkçılık yapıldığı gerekçesiyle 50 yıl önce ödülü reddetti. İngiltere merkezli sinema dergisi Empire, ‘Film Tarihinin 100 Seksi Starı” arasında 11 çocuklu Brando'yu 11. sıradan seksi oyuncu da seçecekti. Gerçek hayatı ise dram yüklüydü. Kızı uyuşturucudan kurtulamayıp intihar etti. Oğlu cinayetten yargılandı. İnsan onurunun, kapitalizmin en güçlü silahı ‘para' ile satın almasına öfkeliydi.

HAYATININ ROLÜ

“Hollywood'da hâlâ bulunmamın tek nedeni, parayı reddedecek ahlaki cesaretim yok. Hepimiz rol yaparız, bazıları bunun için para alır” gibi cesurca iç hesaplaşmalar yapıp kendini yerden yere vuruyordu. Brando'nun Oscar kazandığı yıllarda Ankara-Gölbaşı'ndaki Emirler Köyü'nde babaannesiyle yaşayan 12 yaşında içe kapanık bir çocuk vardı. İlk gençlik yıllarında idolü Brando'ydu. O çocuk şimdi 60 yaşında olan Eğitim Bakanı Ziya Selçuk. Sosyal medyada 20'li yaşlarla ilgili fotoğraf paylaşımına, “Taşınırken gençlik fotoğraflarımı kaybetmişim ama elimde bir tane kalmış” notu ve kendisi yerine Brando'nun fotoğrafıyla katıldı.

GELECEKLE OYNAMAK

Z kuşağı, ‘Hani kopya çekmek yasaktı?' diyerek 1-2 dakikada durumu çözdü. ‘Oyuncu çıkamadığın için üzülme, ülke gençliğinin geleceğiyle oynadın', ‘Bizim gençliğimizi çaldığı yetmedi, Marlon Brando'nun gençliğini de çalmış' diye kızdılar. Selçuk, gençliğin gülümsemesi için nükte yaptığını açıkladı. Gençlik niye gülmemişti? Üniversite mezunu işsizlik yüzde 34'e, atanamayan öğretmen sayısı 700 bine çıktı. Covid-19'dan 100'e yakın öğretmen ölürken yüzlercesi karantinada… Zorunlu eğitimde olması gereken 15-19 yaşındaki 1 milyon genç kayıp. Eğitimle mutlu bir toplum yaratmakla mükellef bakanın, esprisi gerçekler karşısında güldürmedi.

OSCARLIK OYUNCU

MEB Strateji Başkanlığı 2020 Yılı Faaliyet Raporu da bu gerçekleri doğruluyor. “LGS ile öğrenci alan okul kontenjanları, öğrenci-veli talepleriyle uyumsuz” gibi tespitlerle siyasal İslam'ın arka bahçesi imam hatiplere öğrenci kaydı zorlamasının çöktüğü itiraf edildi. Bakan rapora, ‘iftiharla bahsedebilirim' diye yazsa da son 1 yılda 20'ye yakını tarikat-siyaset bağlantılı gizli protokollerden raporda hiç bahsetmedi. Tarikatlara eğitimi devreden ‘Eğitimci Bakan' rolüyle Ziya Selçuk, oyunculukta Marlon Brando'yu geride bıraktı. Filmlerde kötü karakterin peşine düşüp adalete teslim eden Hulusi Kentmen, Cüneyt Arkın, Yılmaz Güney gibi Eğitim Sen Genel Başkanı Prof. Dr. Nejla Kurul da eğitimdeki gizli protokollerin ve kirli oyunların peşinde…

EĞİTİME İPOTEK

MEB'in ‘devlet sırrı' gibi raporlarında sakladığı Ensar, TÜRGEV, TÜGVA, Hizmet Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, İHH, Türkiye Diyanet Vakfı, Hayrat Vakfı, İyilik Yardımlaşma Derneği, Koru-Der, Yoksullara Yardım Vakfı gibi laiklik karşıtı yapılarla imzaladığı protokolleri tespit için 81 ildeki üyelerini hafiye gibi görevlendirdi. Şanlıurfa-Siverek'ten Kocaeli-Dilovası'na kadar sayısız suçüstü yapıp açtıkları davaları kazandılar. ‘Anayasaya aykırı' vurgusuyla Danıştay, “Devletin devredemeyeceği görev” olarak MEB'i uyardı. Yargı kararlarını tanımayan MEB, süresi dolanın protokolünü gizlice yeniledi. İktidar değişse bile milyonlarca öğrencinin geleceği gizli protokollerle 2026'ya kadar tarikatların istila, insaf ve ipoteği altına alındı.

İZMİR'DEKİ MEKTEP

Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu TÜGVA'nın 2 yıl önce biten protokolü, 2 ay önce 2026'ya kadar uzatıldı. 3 yıl önce bu vakıf, 135 yıllık İzmir Atatürk Lisesi'nin kapısını çalmıştı. Öğretmen Mustafa Necati Bey'in, “Mektepte buluşalım” çağrısıyla vatan toprağını 14 Mayıs 1919'da Yunan'a bırakmamak için ilk adımı atanlar, “Keşke Yunan kazansaydı” zihniyetine karşı Atatürk'ün ders verdiği okullarında gerici zihniyete geçit vermedi. Sert direniş karşısında protokolü uzatmayı bırakın, süre dolmadan tası tarağı toplayıp kaçtılar. Oyuncu Marlon Brando'yu bırakıp koltuğunda oturduğunuz Mustafa Necati Bey'i örnek almalısınız. Memleketin düşmandan kurtuluşu gibi eğitimin tarikatlardan kurtuluşu da ancak Tevhid-i Tedrisat'a sahip çıkılıp İzmir Atatürk Lisesi gibi kirli oyunlara geçit vermeyerek gerçekleşebilir.