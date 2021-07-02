Sınavsız üniversiteyi 41 Katarlı kapmış!

Türkiye'de 3.6 milyon öğrenci iyi bir lise ve üniversite hayaliyle 1.5 yıldır okul yüzü görmeden sınavlara hazırlandı. LGS'ye, soru sızması ve dersleri kötü öğrencilerin sınava sokulmaması iddialarının savcılığa taşınması damga vurdu. 15'indeki 8. sınıf öğrencileri başları öne eğik ‘matematik korkunçtu!' diyerek evlerinin yolunu tuttu. 1 milyon çocuktan 177 bini yani yüzde 13'ü ‘nitelikli' diye tanımlanan okullara yerleşecek. Eğitim Bakanlığı'nın itiraf gibi bu tanımıyla okulların yüzde 87'sinin niteliksiz olduğu da tescillendi. Liseliler, sırasını savdı. Giyotinden, 5 gün önce üniversite adayları geçti. Adaylara, “Şöyle uyu. Ondan, bundan, şundan da ye zekân açılsın” tavsiyelerini uzmanlar sıralıyordu.

TEMİM'İN İŞLERİ

Öğrenciler, bireysel kurtuluş savaşına hazırlanan erler gibi sınav cephesine yüksek moralle gidecekti. Edepli edepli evde sınav saatini bekliyorlardı. Sabah sınava girecek 2.6 milyon Türk gencini Temim Bin Hamad El Sani'nin imzası sosyal medyaya döktü. O da mı kim? İngiltere'de Sherborne, Harrow Koleji, Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi mezunu. İleri seviyede İngilizce biliyor. 3 eşi, 8 çocuğu, yatları, katları, jetleri, 2.4 milyar dolar mütevazı servetli (!) Katar Emiri. “Türkiye ile Katar Hükümeti Arasında Askeri Sağlık Alanında Eğitim İşbirliği” adlı protokolü 25 Haziran 2021'de karşılıklı imzaladılar. Aslında bu protokol 14 yıl önce 2007'de ‘anlaşma' adıyla imzalanmıştı.

GATA'YI KAPATIRSAN

Katarlı askeri ve sivil öğrenciler Türkiye'de tıp, diş hekimliği, eczacılık gibi alanlarda okuyacak. Onlar aynı eğitimi Türklere ‘askeri sağlık eğitim' kurumlarında yani askeri okullarda verecekti. Türkiye, 15 Temmuz'da GATA'yı kapattığı için askeri tıp eğitimi verecek bir akademisi olmayınca protokol güncellendi. İktidar gözünü ülkenin en zeki çocukların kazandığı Cerrahpaşa, Çapa, Hacettepe Tıp gibi fakültelere dikti. Şeyhin gönderdiği herkes sınavsız-puansız üniversiteye alınacaktı. Anlaşma, iktidara isterse tek kuruş para almama hakkı da verdi. Üniversiteyi 6 milyar lira borçla bitiren 6 milyon Türk gencinin ‘KYK borcumuz silinsin' çığlığını duymayanlar, kapıları Araplara açtı.

ODTÜ'DE TIP MI VAR?

‘Üniversite sınavı kaldırılmalı' diyen ittifak ortağı bir destek atsa da Z kuşağı, seçim oltası bu teklife takılmadı. ‘41 kere Maşallah.' dedirten 18'i kız, 23'ü erkek 41 Katarlı bu protokolden önce Türkiye'de 6'sı devlet 12 üniversiteye zaten yerleşmesi de sır değildi. Vakıf üniversiteleri ‘Hadi 3-5 kuruş para almıştır' diye teselli bulalım. Ücretsiz eğitim verilen İTÜ'de 18, ODTÜ'de 3, Uludağ'da 1 ve Hacettepe Üniversitesi'nde 1 Katarlı öğrenci var. ODTÜ ve İTÜ'de tıp fakültesi de yok. Katarlılara sınavsız, puansız, parasız, pulsuz ne okutuluyor? Sadece Katarlılar mı? YÖK'ün resmi raporları, Türkiye'deki 207 üniversitenin çıkrıkçı çarşısına döndüğünü gösteriyor.

SİZİ GİDİ VATANSIZLAR

Nereden buldular? Bilmem. İTÜ'den KTÜ'ye 8'i devlet 6'sı vakıf üniversitesinde 14 heimatlos yani vatansız öğrencimiz de var. Vatansızlara, vatanını terk eden 37 bin 236 Suriyeli ve yer kürede yerini bulamayacağınız Angola, Gana, Gine, Togo, Yukarı Volta, Brunei, Burkina Faso, Honduras, Cibuti, Grenada, El Salvador, Fildişi Sahili, Fiji, Bhutan Krallığı ve Benin Cumhuriyeti gibi vatanlardan gelenler de eklenmiş. Dünyada 7 milyon uluslararası öğrenci ve 300 milyar dolarlık küresel bir öğrenci pazarı var. ABD bu pazarın yüzde 20'sine hakim ve yılda 60 milyar dolar kazanıyor.

KIRINTI TOPLUYORUZ

Türkiye, 200 bin yabancı öğrenci ve 3 milyar lira geliriyle kırıntı topluyor. ‘Küresel sermayeden pay alınmasın' demiyoruz. Üniversitelerde, lise diploması bile olup olmadığı hatta gerçek adı bile bilinmeyen ‘beyan esaslı' kayıtlı Suriyeliler, yabancı öğrencilerin çoğunluğunu oluşturdu. Gaziantep Üniversitesi'nde 2 bin 247, ODTÜ'de 286, İÜ'de 2 bin 77, İTÜ'de 201, YTÜ'de 286, AÜ'de 812, İ.Ü Cerrahpaşa'da 634, Harran'da 2 bin 677, Boğaziçi'nde 12 diye liste Edirne'den Van'a uzuyor. ‘Din kardeşiyiz!' demeyin. Diyanet'e bağlı 29 Mayıs Üniversitesi'nin sadece 3 Suriyeli öğrenci alımı kimseye izah edilemez. Kültürel alışveriş romantizmini bırakalım. Özgürlük, demokrasi, adalet ve iş umuduyla yılda 100 bin gencimiz Amerika ve AB ülkelerinde kaçar gibi üniversite okumaya gidiyor. Türkiye'nin beyni yurt dışına göçerken, geleceğimiz, tarih tekerrür ettirilerek ithal Arap aklına emanet edilemez.