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Şura bura işler…

Milli Eğitim Şurası'nın 4 yılda bir toplanması gerekirken en son 7 yıl önce toplandı. AKP'nin 19 yıllık iktidarında eğitimci tek Eğitim Bakanı Ziya Selçuk göreve başladığında 3 yıl önce toplanmalıydı. Danıştay'ın yasaya aykırılığına hükmettiği tarikat-cemaatlerin önünün şurada kesilmemesi için 20. Milli Eğitim Şurası 3 yıl keyfi ötelendi. ‘Türk milli eğitim sistemini geliştirme ve eşitlik' vurgulu hedeflerle geciken şura 1-3 Aralık'ta toplanacak. Eğitimde en üst bu kurula, Elektronik ve Haberleşme Mühendisi 8'inci Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlık edecek. Şura ne demek? Türk Dil Kurumu, ‘Anlatana veya söylenene göre biraz uzakta olan yer şura bura' ve ‘Eğitim danışma kurulu' diye iki kullanımla tanımlıyor.

ASIRLIK ŞURA

Şura aslında eğitimde ‘Millileşme' ve yurtta ‘Misak-ı Milli' sınırıdır. Kurtuluş Savaşı'nda iç-dış düşmanlarla savaş sürerken Atatürk, “Cehalet, yenilmesi gereken en büyük düşmandır” diyerek 1921'de ateş çemberi altındaki vatan toprağında I. Maarif Kongresi'ni topladı. Asli görevi Milli Eğitim Şurası'nı toplamak olan Talim Terbiye Kurulu'nun kuruluşu, Köy Enstitüleri'nin açılması, din derslerinin niteliği gibi Cumhuriyet'i sonsuza kadar yaşatacak 25 çok önemli karar bu kongrede alındı. 1939'da I. Maarif Şurası'nı efsane Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel topladı. Türkiye, eğitimle kalkınacaktı. Sonrası mı? DP, 1954'te önce Köy Enstitüleri'ni kapatınca eğitimde “milli” duruştan uzaklaşıldı.

KİLİTLİ KAPILAR

12 Eylül 1980 İhtilali'nde 1 yıl arayla 2 kez olsa da geleneksel olarak şura 4 yılda bir toplanır. AKP 2006'da 17'nci, 2010'da 18'inci ve 2015'te 19'uncu şurayı topladı. Sonra da şuraları toplaması gereken Talim Terbiye Kurulu'nu şura toplamaktan aciz hale getirdi. 21. Milli Eğitim Şurası'na şunun şurasında 1 yıldan az süre kala 20. Milli Eğitim Şurası, “Eğitimde fırsat eşitliği yapılacak” vurgusuyla yine bir 12 Eylül'de seçim müjdesi gibi duyuruldu. Eğitim gerçekten de eşitlikçi mi? İmam hatip dışında okul yapılmıyor. İlkokul, ortaokul hatta liselerde sınıf mevcutları 50'ye çıkan okullar var. İmam hatiplerde ise bomboş üst katlar kilitlenip alt katlarda 10 kişilik sınıfları doldurmak için kayıtlarda öğrenci avına çıkılıyor.

EŞİTLİK GÜLMECESİ

2 ay sonraki şurada kulaklara çok hoş gelen bir dizi yeni tavsiye kararları alınacak. Peki ama 18. Şura ve 19. Şura'da alınan kararlar ne kadar uygulandı? Bakalım. İlkokulda tekli eğitime geçilmediği gibi bugünlerde okullar ikili eğitime geri dönmeye başladı. Eğitim fakültesi dışındakiler öğretmen olamayacaktı. 650 bin öğretmenlik mezunu yıllar yılı atama beklerken 2 yıllık yüksekokul mezunları ücret karşılığı derslere sokuluyor. Yüksek lisans ve doktora bursu verilip öğretmenler yurt dışına gönderilecekti. Yurt dışı şöyle dursun, eriyen maaşlarla evden çarşıya çıkamıyorlar. Öğretmenlere 4 yılda bir yıpranma payı, 3600 ek gösterge, 24 Kasım'da ikramiye vaatleri de tutulmadı.

TUVALET KAĞIDI

Milli Eğitim Akademisi kurulması, teoride kaldı. Ücretli öğretmenin ek ders ücretine yüzde 100 zam, kadrolulara 2 kat ek ders ücreti ödenecekti, paraları çıkışmadı. Ek Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkması meclis gündemine bile alınmadı. Pozitif ayrımcılıkla müdür yapacakları kadın müdürleri (!) gözler mumla arıyor. Okullara bütçeden ‘okul bütçesi' ve her öğrenciye her ay 120 lira harçlık verilecekti. Bu yasa da “Komşu, komşu!” tekerlemesindeki gibi yandı, bitti, kül oldu, gitti. 19. Milli Eğitim Şurası'nda ‘Okullara sensör takılıp teknolojiyle donatılacak' kararı alanlar, 20. Milli Eğitim Şurası öncesi okulları tuvalet kağıdına muhtaç hale getirdi.

ÇARŞAFA DOLANDI

Sözler hep mi tutulmadı? Elbetteki tutulanlar da var. “İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders programını yeni yöntemlerle yeniden yazacağız” dediler. “Adalet ve Kalkınma Partisi Döneminde Türkiye” başlığı altında ders kitabına 47 sayfa ekleyip Atatürkçülük dersinde, ballandıra ballandıra AKP iktidarını anlattılar. İlahiyat mezunlarını söz verdikleri gibi atamada ayrıcalıklı yaptılar. Tarikat talebiyle kurulan açık imam hatip ortaokul ve lisesini bitirip açık ilahiyat diplomasını alan müritler, açık açık öğretmen atanıyor. 20. Milli Eğitim Şurası 2 ay sonra toplanacağı için yeni kararlarını bilemeyiz. Ama önceki gün Merzifon'da bir imam hatip lisesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na aykırı bir müzik öğretmeninin kara çarşafla, İstiklal Marşı töreni yaptığını biliyoruz. Şura bura derken Cumhuriyet karşıtı yeni kararlarla laik eğitim bu şurada kara çarşafa sokulacak!..