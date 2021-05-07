TFF kadına yönelik şiddete dikkat çekecek tarihi fırsatı kaçırdı

Türkiye’de kadına yönelik şiddet her geçen gün artarken, verilen sözler dışında hiçbir somut bir adım atılamıyor. Cezalar yetersiz kalıyor. Somut adım atmak bir yana, kadını korumayı amaçlayan, Türkiye’nin öncülük ettiği İstanbul Sözleşmesi’nden tek taraflı çıkmakta dahi sakınca görülmüyor.

Son olarak da futbolculara saldırdığı için TFF Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) tarafından 60 gün hak mahrumiyeti cezası alan, kadına şiddet davası Kütahya’da devam eden teknik direktöre, hem de Kadın Ligi’nde verilen ödül, kadına şiddetti engellemekte bir arpa boyu kat edilemeyen yolun son halkası oldu.

Yoğun Türkiye gündeminde gözden kaçan skandalı gazeteci Burcu Eken’in ‘Kadına şiddete plaket veren ilk ülke olduk’ ifadesiyle yaptığı sosyal medya paylaşımı hatırlattı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) topu kulüplere attı, seçimin kendilerine ait olmadığını savundu. ‘En İyi Teknik Direktör’ ödülünün, kulüplerin oylarıyla belirlendiği belirtti.

TARİHİ FIRSAT KAÇTI

Efe Mehmet Aydın’a 18 Nisan 2019 tarihinde ceza verdiğini ve teknik direktörün kadına şiddet davasının devam ettiğini unutan TFF, kulüplerin seçimi dahi olsa, ‘İki sene önce yaşananlar nedeniyle, kadına şiddet mahkemesi devam eden birinci yerine, ödülü ikinci sırada yer alan adaya veriyoruz’ diyemez miydi?

Hiç olmadı, bu sezon ‘En İyi Teknik Direktör’ ödülünü, gerekçeleri açıklanarak, ‘Vermiyoruz’ denilemez miydi?

Bu davranış, Nihat Özdemir tarafından her fırsatta yinelenen ‘Kadına çok değer veriyoruz’ sözlerinin altını doldurmaz mıydı?

Böylece Kadın Ligi’nin değeri ve anlamı daha da yükselmez miydi?

Türkiye, kadına şiddet davası devam eden teknik direktöre verilen ödül yerine, TFF’nin yaptığı bu hareketi konuşmaz mıydı?

FUTBOLUN ZİRVESİ ÖDÜL TÖRENİNDE

Bunlar olmadı. Kütahya 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 27 Mayıs 2021 tarihinde üçüncü duruşması görülecek olan Efe Mehmet Aydın, duruşmadan 21 gün önce, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin’in de yer aldığı törende ödülünü aldı.

Maalesef TFF, kadına yönelik şiddet ile mücadelede tüm Türkiye’nin dikkatini çekebilecek, örnek olabilecek, tarihi bir fırsatı kaçırmış oldu.

Her yıl binlerce kadının şiddet mağduru olduğu, açılan davalarda sanıkların serbest bırakıldığı ya da ceza indirimi aldığı Türkiye’de Efe Mehmet Aydın’a verilen ödül, kanayan yarayı daha da derinleştirdi.