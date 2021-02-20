Vatandaşa bir hafta, şampiyona süresiz

Elektrik faturanızı son ödeme tarihinde ödemezseniz, kapınıza bir tebligat gelir. Borcun ödenmemesi durumunda elektriğinizin kesileceği belirtilir.

Bir hafta içinde de borcunuzu ödemezseniz, elektriksiz kalırsınız. Açtırmak için de bir bedel ödemek zorunda kalırsınız. Ancak bu durum belli ki, şampiyon olmuş bir takımsanız ve elektrik dağıtım şirketi olan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’i tanıyorsanız, pek geçerli değil…

Bursaspor… Süper Lig’de şampiyonluk yaşamış, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmiş bir takım… Üstelik şampiyon olmasının üzerinden sadece 11 yıl geçti. Şimdi elektrik borcunu ödeyemeyecek duruma düştü.

Avrupa’ya bedelsiz transfer olan genç bir futbolcudan önce, bu duruma tepki gösterilmesi gerek. Son 11 yılda Şampiyonlar Ligi’nden 20 milyon Euro, futbolcu alım-satımından 26.28 milyon Euro kasasına koyan Bursaspor’da bu paralar ne oldu? (Bursaspor bu dönemde futbolcu transferine 40.97 milyon Euro harcarken, futbolcu satışından 67.25 milyon Euro gelir elde etti.)

Genç bir futbolcunun elektrik faturasını ödeyemeyen bir kulüp ile neden sözleşme uzatmadığını değil, sanki 46.28 milyon Euro’luk karın nereye gittiğinin hesabı sorulması gerekiyor.

Bu arada yönetimlerin mali konularda hesap vermesini öngören Spor Yasası ne oldu? Neden hala çıkmıyor?

İLK KEZ OLMUYOR

2019 yılının yaz aylarında stadyumun ve tesislerin elektriği kesildi. Yapılan görüşmelerden sonra 1 milyon 543 bin liralık 6 fatura borcu ertelendi.

Tarihler Şubat 2021’i gösterdiğinde kriz bir kez daha yaşandı. Aradan iki buçuk yıl geçti. Bursaspor, bu zamanda hiçbir ödeme yapmadı. Borç 3 milyon 749 bin 924 TL’ye dayandı.

Kulübün stadyum ve tesislerinin elektriği tam kesilecekken, Başkan devreye girdi. Nihat Özdemir ile bire bir görüştü. Borcu yine erteletti. Elektrik kesintisi rafa kalktı. Bursaspor Başkanı Nihat Özdemir’i nasıl ikna etti merak konusu…

Vatandaşın en ufak bir borcu nedeniyle elektriğini kesmekte bir an bile tereddüt etmeyen dağıtım şirketi, 4 milyon TL’ye yaklaşan borcu görmezden geldi. Üç yıldır tek kuruş ödenmediği halde…

Nihat Özdemir’in şirketi, geçtiğimiz yıl Nisan ayında Çanakkale’de sokağa çıkma yasağı olan 79 yaşındaki bir vatandaşın elektriğini, 84 liralık borç nedeniyle kesmesiyle gündeme gelmişti. Aynı şirket, üç yıldır ödenmeyen Bursaspor’un borcunu ise yine, yeni, yeniden yapılandırmakta sıkıntı görmedi.

Demek oluyor ki elektrik kesintisini engellemek için Nihat Özdemir ile bire bir konuşmak gerekiyor.

Bundan sonra elektrik borcu nedeniyle kesinti yapılırken Nihat Özdemir’in kapısını epey bir çalan olacak anlaşılan.