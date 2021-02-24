Pelkas mı Mesut mu?

Comparisonator Platformu karşılaştırma verilerine göre Trabzonspor'un en etkili olduğu ve en çok top kazandığı bölge rakibin 2. bölgeden 3. bölgeye geçtiği coğrafya. Bu bölgeyi Fenerbahçe'de en hızlı kapatıp arkalı önlü hem savunma hem hücum anlamında çok iyi değerlendiren oyuncu Pelkas. Özellikle Pelkas'ın hem ofansif hem de defansif başarılı birebirleri bu bölgede Mesut'a oranla daha iyi. Belki Mesut kadar delici ve akıllı oyuna sahip olmasa da burada tercihin Pelkas'tan yana kullanılması sonuç için etkili olabilir. Fakat tabii ki Mesut'un 3. bölgeye top taşıma olayı çok kilit. Çünkü Mesut 90. dakika başına 4.94 oranda topu rakip 3. bölgesine başarılı olarak getirirken, bu oran Pelkas'ta 1.97. Pelkas'ın kendi sahasında yaptığı top kayıpları da Mesut'a oranla neredeyse 2 kat fazla. Yani her iki futbolcunun da avantajlı ve dezavantajlı yerleri var. İstatistiki olarak aslında Mesut'un 4 maç ortalamasıyla Pelkas'ın 17 maç ortalamasına karşılaştırmak çok verimli olmayabilir ama bize yine de önemli fikirler vermesi açısından kıstas sağlar düşüncesindeyim.